La Russie affirme avoir déjoué l’attaque de drones ukrainiens sur Moscou alors que la contre-offensive de Kiev se poursuit

Par l’Associated Press

Les défenses aériennes russes ont déjoué mardi une attaque de drone ukrainien sur Moscou qui a incité les autorités à fermer brièvement l’un des aéroports internationaux de la ville, ont déclaré des responsables, alors qu’une analyse occidentale a déclaré que la Russie avait réussi à ralentir la contre-offensive récemment lancée par Kiev.

L’attaque de drones, qui fait suite à de précédents raids similaires sur la capitale russe, était le premier assaut connu sur la ville depuis une mutinerie avortée lancée il y a 11 jours par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin. Ses troupes de Wagner ont marché sur Moscou dans le plus grand – bien que de courte durée – défi au président russe Vladimir Poutine en plus de deux décennies de son règne.

Les autorités ukrainiennes, qui évitent généralement de commenter les attaques sur le sol russe, n’ont pas précisé si elles avaient lancé le raid de drones.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que quatre des cinq drones ont été abattus par des défenses aériennes à la périphérie de Moscou et que le cinquième a été bloqué par des moyens de guerre électronique et forcé vers le bas.

Il n’y a pas eu de victimes ni de dégâts, a déclaré le maire de Moscou, Sergueï Sobianine.

Comme pour les précédentes attaques de drones sur Moscou, il était impossible de vérifier l’annonce de l’armée russe selon laquelle elle les avait tous abattus.

L’attaque par drone a incité les autorités à restreindre temporairement les vols à l’aéroport de Moscou Vnukovo et à détourner les vols vers deux autres aéroports principaux de Moscou. Vnukovo est à environ 15 kilomètres (neuf milles) au sud-ouest de Moscou.

En mai, deux attaques de drones audacieuses ont secoué la capitale russe, dans ce qui semblait être les frappes les plus profondes de Kiev en Russie.

Le raid de mardi est intervenu alors que les forces ukrainiennes continuaient de sonder les défenses russes dans le sud et l’est de leur pays dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Oleksiy Danilov, secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l’Ukraine, a déclaré que l’armée se concentrait actuellement sur la destruction de l’équipement et du personnel russes, et que les combats des derniers jours avaient été particulièrement « fructueux ». Il n’a fourni aucune preuve et il n’a pas été possible de le vérifier de manière indépendante.

Les Ukrainiens sont confrontés à des champs de mines, des fossés antichars et d’autres obstacles, ainsi qu’à des lignes défensives superposées qui auraient jusqu’à 20 kilomètres (12 miles) de profondeur à certains endroits alors qu’ils tentent de déloger les occupants russes.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi que les forces du Kremlin avaient « affiné (leurs) tactiques visant à ralentir les opérations de contre-offensive blindée ukrainienne dans le sud de l’Ukraine ».

Moscou a mis l’accent sur l’utilisation de mines antichars pour ralentir l’assaut, selon l’évaluation, laissant les assaillants à la merci des drones, des hélicoptères et de l’artillerie russes.

« Bien que la Russie ait obtenu un certain succès avec cette approche dans les premiers stades de la contre-offensive de l’Ukraine, ses forces continuent de souffrir de faiblesses majeures, en particulier d’unités surchargées et d’une pénurie de munitions d’artillerie », indique l’évaluation.

Les analystes occidentaux disent que la contre-offensive, même si elle prospère, ne mettra pas fin à la guerre, qui a commencé avec l’invasion à grande échelle de la Russie en février 2022.

La Russie, quant à elle, a poursuivi son barrage de missiles et de drones loin derrière la ligne de front.

Le bombardement russe de Pervomaiskyi, une ville de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine, a blessé 43 civils, a déclaré mardi le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov. Parmi les blessés figuraient 12 enfants, dont deux bébés, selon des responsables.

Oleksandr Lyssenko, maire de la ville de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine, a déclaré que trois personnes avaient été tuées et 21 autres blessées lors d’une frappe de drone russe lundi qui a endommagé deux immeubles d’habitation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que l’attaque avait également endommagé le siège régional du Service de sécurité ukrainien, la principale agence de renseignement du pays. Il a fait valoir que le pays avait besoin de plus de systèmes de défense aérienne pour aider à repousser les raids russes.

Au total, le bureau présidentiel ukrainien a rapporté mardi qu’au moins sept civils ukrainiens ont été tués et 35 autres blessés dans les combats au cours des dernières 24 heures.

Poutine a évoqué la récente rébellion de mercenaires qui a secoué le Kremlin lors d’un appel vidéo mardi avec les dirigeants des pays de l’Organisation de coopération de Shanghai, ou OCS, qui est un groupe de sécurité dominé par Moscou et Pékin.

Poutine a déclaré que « les cercles politiques russes, la société tout entière ont fait preuve d’unité et de responsabilité pour le sort de la patrie en dressant un front uni contre la tentative de mutinerie ».

Il a remercié les membres de la SCO pour ce qu’il a décrit comme leur soutien pendant le soulèvement.

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a également déclaré qu’un front uni avait contrecarré la mutinerie de Prigozhin. Il a déclaré lundi dans son premier commentaire public sur l’épisode qu’il « a échoué principalement parce que le personnel des forces armées est resté fidèle à son serment et à son devoir militaires ». Il a dit que le soulèvement n’avait eu aucun impact sur la guerre en Ukraine.

Dmitri Medvedev, chef du Conseil de sécurité russe présidé par le président russe Vladimir Poutine, a déclaré mardi que la mutinerie n’avait pas changé l’attitude des citoyens russes envers l’engagement en tant que soldats sous contrat professionnels en Ukraine. Dans une vidéo publiée sur Telegram, il a déclaré que près de 10 000 nouvelles recrues s’étaient engagées la semaine dernière, dont 185 000 ont rejoint l’armée russe en tant que soldats sous contrat professionnels depuis le début de l’année.

En revanche, Prigozhin a déclaré qu’il avait le soutien du public pour sa « marche de la justice » vers Moscou.

Mardi, l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a adopté une résolution reconnaissant la Russie comme État parrain du terrorisme et le groupe de mercenaires privés Wagner comme organisation terroriste.

La déclaration exhorte les États membres à prendre des mesures contre le groupe Wagner et toute structure affiliée ou successeur. En outre, le document appelle les membres à reconnaître « la responsabilité de la Russie en tant qu’État parrain de cette organisation terroriste ».

Pendant ce temps, le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mardi qu’il ne voyait « aucune raison » de prolonger un accord qui a permis à l’Ukraine d’expédier du grain à travers la mer Noire vers des régions du monde aux prises avec la faim. La déclaration est intervenue moins de deux semaines avant l’expiration de l’accord, qui a été prolongé de deux mois en mai.

Moscou s’est plaint qu’un accord séparé avec les Nations Unies pour surmonter les obstacles aux expéditions de ses engrais n’ait pas donné de résultats.

