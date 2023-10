Développements clés le 30 octobre :

La Russie affirme avoir abattu des missiles Storm Shadow au-dessus de la Crimée occupée, rapportent les habitants

Rutte: il s’est engagé à ce que les F-16 arrivent en Roumanie pour une formation de pilote dans 2 semaines

Bureau du procureur : les forces russes assassinent une famille de 9 personnes à Volnovakha occupée

Le ministère de la Transformation numérique prépare une « mobilisation intelligente » pour recruter des spécialistes militaires

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères rejette les accusations de la Russie concernant sa participation aux émeutes de Makhatchkala

Les forces ukrainiennes ont frappé une installation de défense aérienne stratégique sur la côte ouest de la Crimée occupée par la Russie dans la nuit du 30 octobre, selon le Centre de communications stratégiques de l’armée ukrainienne. signalé.

Plus tôt le même jour, la chaîne russe Telegram Astra a affirmé qu’une frappe de missile ukrainien avait touché une base des forces de défense aérienne russes près du village d’Olenivka, dans la partie occidentale de la Crimée.

Selon les sources d’Astra, l’attaque aurait blessé 17 soldats russes et endommagé cinq véhicules militaires.

Le Centre de communications stratégiques n’a fourni aucun détail sur les victimes et les dégâts causés par l’attaque, ni sur le type d’armement utilisé.

Dans le même rapport, l’armée ukrainienne a déclaré que sa frappe du 25 octobre près de Luhansk occupée avait touché un système de défense aérienne russe S-400.

Plus tard, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient abattu huit missiles Storm Shadow qui auraient été lancés par l’Ukraine sur la Crimée occupée par la Russie, apparemment lors d’un incident distinct.

Kiev n’a pas commenté l’incident.

La chaîne locale pro-ukrainienne Telegram, Crimean Wind, a fait état de plusieurs explosions à Sébastopol vers midi, heure locale. Des habitants ont confirmé l’information sur les explosions au média ukrainien Suspilne.

Les forces russes auraient déployé un écran de fumée au-dessus de la baie de Sébastopol au moment de l’attaque. Après sa disparition, des colonnes de fumée sont apparues au-dessus d’un port maritime local et du district de Gollandiya, qui abrite de nombreuses installations militaires, selon Crimean Wind.

Le Kiev Independent n’a pas pu vérifier ces affirmations dans l’immédiat.

Des explosions ont également eu lieu à Saky, sur la côte ouest de la Crimée, suivies de coupures d’électricité dans la ville, a écrit Suspilne Crimea, citant des habitants.

Depuis l’été 2023, une série d’attaques de plus en plus destructrices se sont produites. attaques sur les installations militaires russes dans la péninsule occupée.

Président Volodymyr Zelensky dit Le 24 octobre, les récentes attaques ukrainiennes ont privé la flotte russe d’un refuge sûr et de couloirs maritimes sécurisés dans la partie occidentale de la mer Noire, alors que les troupes de Kiev cherchent à évincer les forces installées par la Russie hors de Crimée.

Triomphe incertain : l’Ukraine démonte les meilleures défenses aériennes russes en Crimée Le mois dernier n’a pas été tendre pour les forces russes en Crimée occupée. En quelques semaines, un navire, un sous-marin et plusieurs systèmes de défense aérienne ont été détruits. L’Ukraine a déclaré que ces cibles comprenaient les systèmes de missiles sol-air russes S-400, baptisés avec optimisme Triumph. De prétendues vidéos de…

F-16s to arrive in Romania for pilot training in 2 weeks, says Dutch PM

Les avions de combat F-16 promis par les Pays-Bas à l’Ukraine seront livrés à la Roumanie dans deux semaines pour la formation des pilotes ukrainiens, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte dit le 30 octobre.

Leur livraison imminente a été confirmée lors d’un appel vidéo avec le président Volodymyr Zelensky, au cours duquel les deux dirigeants ont discuté d’un certain nombre d’autres questions.

Rutte a souligné que “les Pays-Bas continueront à soutenir l’Ukraine face à l’agression russe continue, autant et aussi longtemps que nécessaire”.

Rutte a également promis que “la situation dévastatrice en Israël et à Gaza ne détournera pas notre attention de l’Ukraine. La nécessité existentielle de repousser l’agression russe reste notre priorité, tant pour l’Ukraine que pour la sécurité de l’Europe dans son ensemble”.

Kajsa Ollongren, ministre néerlandaise de la Défense dit Le 11 octobre, les Pays-Bas livreraient “12 à 18 avions à la Roumanie” dans les semaines à venir afin que les pilotes puissent commencer la formation.

La fourniture néerlandaise de F-16 fait partie d’un coalition internationale former des pilotes ukrainiens.

Les Pays-Bas et le Danemark mènent les efforts alliés pour fournir à l’Ukraine des avions américains de quatrième génération.

Bien que le rythme d’acquisition et de formation des F-16 se soit accéléré, on estime que les premiers pilotes ukrainiens à suivre une formation sur les F-16 je ne serai pas prêt à les faire voler jusqu’à l’été 2024.

Prosecutor's Office: Russian forces murder 9 family members in occupied Volnovakha

Les forces russes dans la Volnovakha occupée, dans l’oblast de Donetsk, sont entrées dans une maison et ont assassiné neuf civils, dont trois femmes et deux enfants, âgés de cinq et neuf ans, selon le bureau du procureur de l’oblast de Donetsk. dit le 30 octobre.

Selon l’enquête préliminaire, des soldats russes se sont approchés de la maison quelques jours auparavant et ont exigé que les résidents quittent la maison pour pouvoir y résider. Les habitants ont refusé malgré les menaces des soldats russes, et les soldats sont partis.

Ils sont revenus le 27 octobre, a indiqué le bureau du procureur, et ont abattu les neuf membres de la famille pendant qu’ils dormaient.

Les autorités russes ont confirmé le meurtre, mais n’ont pas nommé les auteurs.

L’enquête ukrainienne est toujours en cours, selon le bureau du procureur. S’ils sont reconnus coupables, les responsables de ces meurtres risquent la peine maximale de la réclusion à perpétuité.

Volnovakha, située à environ 65 kilomètres de Marioupol occupé et de la côte de la mer Noire, a été occupée par les forces russes peu après le début de l’invasion à grande échelle.

Elle a connu de violents combats en mars 2022, causant un nombre indéterminé de victimes civiles et endommageant la majorité des bâtiments de la ville.

L’écriture est sur le mur : des archivistes ukrainiens collectent des graffitis russes comme preuves de crimes de guerre « Ce n’est pas considéré comme un crime de guerre si vous vous amusez », peut-on lire sur des graffitis laissés par des soldats russes dans l’arrière-boutique d’un bar du village de Velyka Komyshuvakha, situé dans le district d’Izium de l’oblast de Kharkiv. Avant d’être libérée, la zone a été occupée par les forces russes pendant six mois.

Digital Transformation Ministry prepares 'smart mobilization' for recruiting military specialists

Le ministère de la Transformation numérique travaille sur un projet dit de « mobilisation intelligente » visant à recruter volontairement des spécialistes militaires, a déclaré le chef du ministère, Mykhailo Fedorov, dans un communiqué. entretien avec RBC Ukraine le 30 octobre.

La phase pilote du projet, qui devrait être lancée dans les deux prochains mois, se concentrera sur la recherche d’opérateurs de drones pour les forces armées ukrainiennes, a expliqué le responsable.

“Nous allons lancer un projet pilote sur les opérateurs de drones, et cette personne choisira si elle souhaite devenir opérateur de drones ou servir dans une entreprise de drones d’attaque”, a déclaré Fedorov dans l’interview.

“Si vous postulez et réussissez le recrutement et les tests, vous suivrez une formation, vous entrerez certainement dans une entreprise de drones et vous obtiendrez certainement le poste pour lequel vous vous êtes inscrit.”

Fedorov a souligné l’aspect volontaire de la “mobilisation intelligente”.

“Une personne choisit de manière indépendante – il ne s’agit même pas de mobilisation, comme une personne choisit elle-même – la spécialisation dans laquelle elle souhaite s’inscrire, et sans contrainte, de manière indépendante.”

Selon le ministre, la phase pilote permettra d’évaluer combien de personnes sont prêtes à faire du bénévolat et quelle sera leur performance. Une fois que le projet sera entièrement prêt, il sera mis à la disposition des “sapeurs, des pilotes et de tous les autres postes”, a ajouté Fedorov.

Comment le ministre prodige ukrainien innove sur le champ de bataille Mykhailo Fedorov et son équipe « font bouger les choses », a écrit le magazine Time en sélectionnant Fedorov comme l’un de ses 100 leaders mondiaux émergents en septembre. “C’est comme si c’était dans son ADN d’agir”, peut-on lire dans son profil. Fedorov, vice-Premier ministre ukrainien et ministre du numérique, 31 ans

Ukraine's Foreign Ministry dismisses Russia's accusations of Makhachkala riots involvement

Oleh Nikolenko, porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères rejeté le 30 octobre, la Russie a accusé Kiev d’être impliqué dans des émeutes antisémites au Daghestan, ajoutant que les événements reflètent « l’antisémitisme profondément enraciné des élites et de la société russes ».

“Les menaces contre les Juifs sont le résultat du travail de propagande de l’État russe, qui a cultivé pendant des décennies la haine envers les autres peuples parmi les Russes”, a déclaré Nikolenko, attirant l’attention sur les déclarations antisémites passées du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï. Lavrov et le président Vladimir Poutine.

Les allégations russes concernant l’implication de l’Ukraine ne sont qu’une simple tentative de « déplacer la responsabilité des malades vers les bien portants », a commenté Nikolenko.

Une foule de manifestants pris d’assaut L’aéroport de Makhachkala, au Daghestan, en Russie, le 29 octobre, aurait recherché des Juifs dans un avion en provenance de Tel Aviv.

Les émeutiers ont crié des slogans antisémites alors qu’ils protestaient contre Israël dans le contexte du conflit militaire en cours avec le groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza.

Au moins 20 personnes, dont neuf policiers, auraient été blessées à des degrés divers lors des émeutes à l’aéroport.

Autorités russes annoncé Le 30 octobre, les forces de l’ordre ont pris le contrôle total de l’aéroport et ont arrêté 60 personnes pour participation aux émeutes.

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l’Ukraine d’être impliquée dans les événements, affirmant que Kiev avait joué « un rôle direct et clé dans la perpétration du dernier acte destructeur ».

“Bien sûr, l’Ukraine n’a rien à voir avec la dernière vague à grande échelle de sentiments xénophobes sur le territoire de la Fédération de Russie”, a déclaré Mykhailo Podolyak, conseiller du bureau du président, dans un commentaire aux médias.