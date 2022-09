La Russie admet utiliser son gaz comme arme, faisant flamber les prix

Les tactiques terroristes de la RUSSIE ont été dévoilées hier lorsque le Kremlin a admis avoir utilisé son gaz comme arme, faisant monter les prix en flèche.

Moscou avait affirmé avoir fermé un gazoduc clé vers l’Europe pour des «réparations».

Poutine, photographié ici dans un centre de fauconnerie dans la ville extrême-orientale de Petropavlovsk-Kamchatskyi, a été accusé de gaz de militarisation Crédit : AFP

Mais le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a admis que le Nord Stream 1 ne rouvrirait que si les sanctions paralysantes contre la Russie étaient levées.

Et il a promis de riposter aux plans du G7 visant à plafonner le prix du pétrole russe.

Il a déclaré: “Il ne peut y avoir que des mesures de rétorsion.”

Cela a fait grimper les prix du gaz au Royaume-Uni de 25,8 % – plus de six fois plus qu’il y a un an – tandis qu’en Europe, les prix du gaz ont bondi de 30 %.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré : « Poutine arme l’énergie.

“La Russie cherche délibérément à nous nuire et essaie de tester si nous sacrifierons nos valeurs pour nos coûts énergétiques.”

Pendant des mois, la Russie a affirmé qu’elle coupait l’approvisionnement de l’Europe en raison de l’entretien de l’oléoduc clé.

Mais les commentaires d’hier ont confirmé un complot visant à utiliser du gaz pour nuire à l’Europe par Poutine – qui hier a tranquillement fait une pause dans sa chasse à l’Ukraine pour rencontrer des volontaires dans un centre de fauconnage dans la ville extrême-orientale de Petropavlovsk-Kamchatskyi.

La chef de l’UE, Ursula von der Leyen, a fulminé : « Poutine utilise l’énergie comme une arme en coupant l’approvisionnement et en manipulant nos marchés de l’énergie. Il échouera. L’Europe l’emportera.

Le géant gazier russe Gazprom a interrompu vendredi ses approvisionnements en invoquant une “défaillance technique”.

Mais l’importateur de gaz allemand a lancé une action en justice immédiate, insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une « décision politique et non technique ».