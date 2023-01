La Russie admet de lourdes pertes dans la frappe ukrainienne sur la région occupée de Donetsk ; 63 soldats russes tués

Moscou a admis de lourdes pertes subies lors d’une frappe ukrainienne sur la région de Donetsk occupée par la Russie lors de l’une des attaques les plus meurtrières contre les forces du Kremlin depuis le début de la guerre il y a plus de 10 mois.

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi que les forces ukrainiennes avaient tiré des roquettes sur une installation de la région orientale de Donetsk où étaient stationnés des soldats russes, tuant 63 d’entre eux.

Pourtant, l’armée ukrainienne et les médias sociaux pro-russes semblaient suggérer que plusieurs centaines de personnes avaient péri dans des casernes de fortune installées dans une école professionnelle de la même région.

Les forces ukrainiennes ont tiré six roquettes depuis un système de lancement HIMARS, et deux d’entre elles ont été abattues, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Il n’a pas précisé quand la grève s’est produite.

LA RUSSIE DRONE SWARM POURSUIT L’ASSAUT DU NOUVEL AN SUR Kyiv

La frappe, utilisant une arme de précision fournie par les États-Unis qui s’est avérée essentielle pour permettre aux forces ukrainiennes d’atteindre des cibles clés, a causé un nouveau revers à la Russie, qui, ces derniers mois, a été ébranlée par une contre-offensive ukrainienne. L’armée ukrainienne n’a pas directement confirmé la frappe, mais elle semble reconnaître ce qui semble être la même attaque que celle signalée par les autorités russes.

La Direction des communications stratégiques des forces armées ukrainiennes a affirmé dimanche que quelque 400 soldats russes mobilisés avaient été tués dans un bâtiment d’école professionnelle à Makiivka et qu’environ 300 autres avaient été blessés. Cette affirmation n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Le communiqué russe indique que la grève s’est produite “dans la région de Makiivka” et ne mentionne pas l’école professionnelle.

Pendant ce temps, la Russie a déployé plusieurs drones explosifs lors d’une autre attaque nocturne contre l’Ukraine, ont déclaré lundi des responsables, alors que le Kremlin n’a signalé aucun relâchement dans sa stratégie consistant à utiliser des bombardements pour cibler l’infrastructure énergétique du pays et épuiser la résistance ukrainienne à son invasion.

Le barrage était le dernier d’une série d’attaques incessantes de fin d’année, dont une qui a tué trois civils le soir du Nouvel An.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a accusé la Russie de “terrorisme énergétique” car les bombardements aériens ont laissé de nombreuses personnes sans chauffage au milieu de températures glaciales. Les responsables ukrainiens disent que Moscou “arme l’hiver” dans son effort pour démoraliser la résistance ukrainienne.

Lundi, le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a déclaré que 40 drones “se sont dirigés vers Kyiv” dans la nuit. Tous ont été détruits, selon les forces de défense aérienne. Klitschko a déclaré que 22 drones avaient été détruits au-dessus de Kyiv, trois dans la région périphérique de Kyiv et 15 au-dessus des provinces voisines.

Les infrastructures énergétiques ont été endommagées à la suite de l’attaque et une explosion s’est produite dans un quartier de la ville, a déclaré le maire. Il n’était pas immédiatement clair si cela avait été causé par des drones ou d’autres munitions. Un homme blessé de 19 ans a été hospitalisé, a ajouté Klitschko, et des coupures de courant d’urgence étaient en cours dans la capitale.

CLIQUEZ POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’invasion à grande échelle de Moscou le 24 février 2022 a mal tourné, mettant la pression sur le président russe Vladimir Poutine alors que ses forces terrestres luttent pour tenir bon et avancer. Il a déclaré dans son discours du Nouvel An à la nation que 2022 était “une année de décisions difficiles et nécessaires”.

Poutine insiste sur le fait qu’il n’avait pas d’autre choix que d’envoyer des troupes en Ukraine car cela menaçait la sécurité de la Russie – une affirmation condamnée par l’Occident, qui affirme que Moscou porte l’entière responsabilité de la guerre. La Russie observe actuellement des jours fériés jusqu’au 8 janvier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.