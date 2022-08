La Russie acquiert le premier lot de drones de combat de fabrication iranienne à déployer en Ukraine (rapport)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie aurait récupéré son premier lot de drones de combat de fabrication iranienne qu’elle a l’intention d’utiliser sur le champ de bataille lors de son invasion en cours de l’Ukraine.

Des responsables américains affirment que des avions-cargos russes ont quitté l’Iran le 19 août transportant au moins deux types de drones capables de combattre, le Le Washington Post a rapporté lundi.

Les drones des séries Mohajer-6 et Shahed seraient les premiers de nombreux envois de l’Iran vers la Russie dans le cadre du plan du Kremlin visant à augmenter sa capacité de drones d’attaque dans la guerre avec l’Ukraine.

L’accord entre les deux nations aurait été négocié sur plusieurs mois et incluait des experts techniques iraniens se rendant en Russie pour aider à mettre en place des systèmes ainsi que des agents militaires russes se rendant en Iran pour s’entraîner.

Alors que les drones pourraient donner un coup de pouce à la Russie sur le champ de bataille, des responsables américains auraient déclaré que les drones iraniens étaient la source de maux de tête et de problèmes techniques pour les Russes.

“Il y a quelques bogues dans le système”, a déclaré un responsable anonyme au Washington Post. “Les Russes ne sont pas satisfaits.”

Le Washington Post a rapporté que la Russie dispose de 1 500 à 2 000 drones de surveillance militaire dans le cadre de sa campagne en Ukraine, mais ne possède pas beaucoup de drones capables de combattre. De l’autre côté, l’Ukraine a déployé des drones de combat de fabrication turque qui ont été efficaces contre des cibles russes.

Mardi, le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a rejeté le Washington Post signaler comme “faux”.

Rebekah Koffler, une ancienne officier du renseignement américain de la DIA concentrée sur la Russie et l’auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat America”, a déclaré à Fox News Digital que la raison pour laquelle le Kremlin nie le rapport n’est pas claire, mais ce qui est clair, c’est que Peskov “ne peut pas faire confiance”.

“Il est possible que le contrôle de Poutine sur ce que Peskov dit en termes de refus de livraisons de drones de l’Iran à la Russie soit de confondre les renseignements ukrainiens et occidentaux afin d’obtenir un certain secret opérationnel et une surprise tactique pour les forces russes”, a déclaré Koffler. “L’Ukraine ciblera probablement ces drones pour les détruire, ce qui soulève des inquiétudes quant à la menace pour les Russes, en particulier à la lumière des récentes attaques mystérieuses contre des dépôts de munitions et d’autres cibles en Crimée.”