La Russie a lancé avec succès sa fusée Angara A5, le deuxième vol d’essai réussi de la fusée, ont indiqué des responsables.

La fusée lourde a décollé lundi matin du cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie.

Les fusées de transport lourd sont utilisées pour transporter des instruments en orbite terrestre basse.

«Ça vole, bon sang!» Dmitri Rogozin, chef de l’agence spatiale russe Roscosmos, a tweeté après le lancement.

Cela fait plus de six ans depuis le premier lancement d’essai réussi de la fusée, qui à l’époque en 2014 a été salué par le président russe Vladimir Poutine comme «une réalisation majeure pour notre industrie des fusées spatiales et pour la Russie en général».

Son développement et sa fabrication ont souffert de retards et de problèmes techniques.

Roscosmos a vanté lundi la sécurité environnementale accrue des fusées Angara, car elles « n’utilisent pas de propulseurs agressifs et toxiques, augmentant considérablement la sécurité environnementale à la fois dans les zones adjacentes au complexe de lancement et dans les zones de largage. »