La Russie achète des armes à la Corée du Nord, selon les services secrets américains

Alors que la guerre en Ukraine approche de la barre des 200 jours, la Russie se tourne vers l’État paria mondial de la Corée du Nord pour acheter des armes de l’ère soviétique, selon un rapport du renseignement américain récemment déclassifié. Moscou s’apprête à acheter “des millions de roquettes et d’obus d’artillerie” à Pyongyang, a déclaré mardi un responsable américain au Washington Post, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat au sujet des renseignements déclassifiés, qui ont d’abord été signalé par le New York Times.

La décision du ministère russe de la Défense indique que “l’armée russe continue de souffrir de graves pénuries d’approvisionnement en Ukraine, en partie à cause des contrôles et des sanctions à l’exportation”, a déclaré le responsable. “Nous prévoyons que la Russie pourrait essayer d’acheter du matériel militaire nord-coréen supplémentaire à l’avenir.”

Dans une guerre d’artillerie prolongée, trouver des moyens de dégrader le plus grand arsenal de roquettes et de missiles de la Russie est également essentiel pour la petite armée ukrainienne.

La Russie et l’Ukraine ont toutes deux du mal à s’approvisionner en obus d’artillerie pour les armes de l’ère soviétique, la Corée du Nord étant l’un des rares endroits encore approvisionnés.

L’agence de presse d’État russe Tass a déjà signalé que les relations entre Moscou et Pyongyang « entrent dans un âge d’or ». Il a cité un déclaration du ministère nord-coréen des Affaires étrangères faite plus tôt cette année, affirmant que les deux nations atteignaient de “nouveaux sommets stratégiques” et que la Corée du Nord “est solidaire des actions équitables des dirigeants russes visant à éliminer les menaces politiques et militaires et le chantage des puissances hostiles”. ”

En juillet, la Corée du Nord faisait partie d’une poignée de pays, dont la Syrie, à reconnaître officiellement comme indépendants les États ukrainiens sécessionnistes soutenus par la Russie de Donetsk et de Louhansk – une décision dénoncé par Kyiv.

À l’époque, les médias d’État nord-coréens signalé que son ministre des Affaires étrangères avait envoyé des lettres aux deux régions de l’Est pour exprimer une “volonté de développer les relations d’Etat à Etat avec ces pays dans l’idée d’indépendance, de paix et d’amitié”. L’ambassade de Russie en Corée du Nord a également accueilli le mouvement et le soutien de ce qu’il appelle son « opération militaire spéciale » en Ukraine. Il y a également eu des reportages non confirmés dans les médias selon lesquels la Corée du Nord pourrait envoyer ses citoyens pour effectuer des travaux de main-d’œuvre dans les régions sécessionnistes.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Vladivostok, en Russie, en 2019. Poutine a également visité Pyongyang en 2000, rencontre avec le père de Kim, Kim Jong Il. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février, Pyongyang a été un fervent partisan et s’est rapproché de Moscou, fustigeant les États-Unis et l’Union européenne.

Un rapport publié par la Corée du Nord cette semaine a accusé les États-Unis d’être « déterminés » à contenir la Russie et la Chine. Il a ajouté que les États-Unis travaillaient avec leur allié la Corée du Sud pour réaliser leur stratégie « d’hégémonie » dans la région « par la force des armes », si nécessaire.

L’achat “révèle le sort militaire de la Russie” et une “relation de commodité accrue” entre la Corée du Nord et la Russie, a déclaré mardi au Washington Post Cliff Kupchan, président du groupe de réflexion Eurasia Group. Cela illustre à quel point la Russie est «isolée» en se tournant vers des États aberrants pour des armes «low tech», a-t-il ajouté.

L’Ukraine et la Russie ont “épuisé leur stock d’armes soviétiques, mais l’Ukraine ne traiterait pas avec la Corée du Nord”, a déclaré Kupchan.

“C’est bon pour la Corée du Nord, Pyongyang cherche à se diversifier un peu loin de la Chine, ils reconnaissent leur dépendance excessive”, a-t-il déclaré.

“Les Chinois ont été complètement absents en ce qui concerne les Russes”, a-t-il ajouté, notant que le manque de soutien militaire de Pékin pour la guerre en Ukraine a poussé le Kremlin à se tourner vers l’Iran et la Corée du Nord pour l’équipement.

Les forces ukrainiennes pourraient examiner de près l’achat potentiel par la Russie et chercher à accélérer leur transition des anciennes armes et munitions soviétiques vers des armes plus récentes fournies et fabriquées par les États-Unis et leurs alliés.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré mardi que ses armes de l’ère soviétique avaient “épuisé leur potentiel” et que le pays “passerait aux normes de l’OTAN”.

D’un coup au Kremlin, il tweeté: “Ceux qui sont incapables de se transformer aux normes de l’OTAN, passent aux normes nord-coréennes : que ce soit les armes, la politique, le niveau de vie.”

En août, le président Biden a dévoilé un paquet militaire de 2,98 milliards de dollars, le jour de l’indépendance de l’Ukraine, dans un signal de l’engagement à long terme de Washington l’appui de sa défense contre l’invasion russe. Il comprend plus d’artillerie, de drones, de radars et de défenses aériennes et engage six systèmes de missiles sol-air supplémentaires et des centaines de milliers de cartouches pour les obusiers et les mortiers utilisés sur le champ de bataille. Des armes de contre-drone connues sous le nom de Vampires seront également fournies pour la première fois.

“Les États-Unis d’Amérique sont déterminés à soutenir le peuple ukrainien alors qu’il poursuit la lutte pour défendre sa souveraineté”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Il y avait eu des rumeurs de ventes d’armes nord-coréennes à la Russie depuis un certain temps, avec des spéculations selon lesquelles Pyongyang pourrait recevoir du pétrole et du gaz russes en retour, a déclaré à The Post l’expert nord-coréen Ramon Pacheco Pardo.

“Je ne pense pas qu’il soit inhabituel qu’ils coopèrent les uns avec les autres”, a-t-il déclaré, “mais il est inhabituel que la Russie doive recourir à l’achat d’armes à la Corée du Nord, ce qui signifie que leurs approvisionnements sont vraiment limités”. Il a également suggéré que cela pourrait être dû au fait que Moscou a eu du mal à obtenir les armes dont il a besoin ailleurs.

“Il me semble que c’est une option de dernier recours, comme le récent rapport sur les drones iraniens”, a déclaré Pardo, professeur de relations internationales au King’s College de Londres, faisant référence à l’achat apparent d’armes de la Russie à l’Iran.

La Corée du Nord a été parmi une poignée de nations à soutenir diplomatiquement la Russie au cours de son invasion, avec peu à craindre des répercussions car “elle est déjà très lourdement sanctionnée”, a-t-il ajouté.

Les révélations sur la Corée du Nord surviennent des semaines après que des avions-cargos russes ont collecté au moins deux types de drones de combat de fabrication iranienne, ont déclaré des responsables américains le mois dernier, soulignant l’approfondissement des liens entre Moscou et Téhéran et soulignant les difficultés de la Russie à approvisionner son armée débordée.

La livraison initiale des drones des séries Mohajer-6 et Shahed à Moscou en août serait la première tranche d’un transfert prévu de centaines de véhicules aériens sans pilote (UAV) iraniens de différents types, ont déclaré des responsables de l’administration Biden.

“Face aux pertes au combat, il est probable que la Russie ait du mal à maintenir ses stocks de drones, exacerbée par les pénuries de composants résultant des sanctions internationales”, a déclaré le ministère britannique de la Défense. a dit Mardi dans une mise à jour quotidienne des renseignements sur la guerre. “La disponibilité limitée des drones de reconnaissance dégrade probablement la connaissance tactique de la situation des commandants et entrave de plus en plus les opérations russes”, a-t-il ajouté.

Amar Nadhir a contribué à ce rapport.