La Russie accusée d’avoir kidnappé le chef de la centrale nucléaire ukrainienne

Le fournisseur d’énergie nucléaire ukrainien a accusé samedi les forces russes d’avoir kidnappé le chef de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia (ZNPP) et de l’avoir détenu dans un lieu tenu secret.

Selon Energoatom, le directeur général de la centrale, Ihor Murashov, a été arrêté par les forces russes vers 16 heures vendredi alors qu’il se trouvait dans sa voiture avant d’avoir les yeux bandés et d’être détenu.

Ses allées et venues restent inconnues.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE ANNONCE L’ANNEXE DE 4 TERRITOIRES UKRAINIENS APRÈS DES RÉFÉRENDUMS “FAUX”

L’enlèvement apparent s’est produit une heure seulement après que le président russe Vladimir Poutine a revendiqué la région de Zaporizhzhia, ainsi que Donetsk, Lougansk et Kherson, et à son avis a officiellement uni les régions sous la Fédération de Russie.

Kyiv et les pays occidentaux ont condamné cette décision et déclaré qu’ils ne reconnaîtraient pas la revendication autoproclamée de la Russie sur le territoire ukrainien.

Moscou n’a pas reconnu l’enlèvement du responsable du ZNPP, mais l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que son personnel à la centrale avait été informé de la capture et a déclaré avoir contacté les autorités russes.

Le personnel de l’AIEA réside dans la centrale nucléaire depuis début septembre après s’être rendu à la centrale pour évaluer le niveau de menace et les dommages causés au ZNPP à la suite de plusieurs frappes de missiles.

Les responsables ont depuis longtemps averti que les combats près de la ZNPP, la plus grande centrale nucléaire d’Europe, devaient cesser immédiatement, craignant que l’intégrité de la centrale ne soit compromise et ne déclenche une catastrophe radioactive.

La Russie occupe la centrale depuis début mars, mais les techniciens ukrainiens ont continué à exploiter la centrale.

L’UKRAINE DIT QUE SES FORCES « ENCERCENT » LES TROUPES RUSSES À DONETSK

Les deux derniers réacteurs en activité de la centrale ont été fermés en septembre par mesure de précaution au milieu des bombardements en cours.

On ne sait pas quel est le prochain plan de la Russie pour la centrale électrique alors qu’elle tente de revendiquer la région de Zaporizhzhia.

Le président d’Energoatom, Petro Kotin, a exigé que le directeur général soit immédiatement libéré et a déclaré : « Sa détention… met en péril la sécurité de l’Ukraine et de la plus grande centrale nucléaire d’Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que ses forces ne cesseront de combattre l’occupation russe tant que toute l’Ukraine n’aura pas été restaurée et que les troupes russes ne se seront pas retirées.

L’Ukraine a commencé à progresser dans ses régions du nord-est alors que ses troupes avancent vers Donetsk et Louhansk.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.