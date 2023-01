La Russie accuse ses propres troupes mortes d’avoir donné des positions avec des téléphones portables après le bombardement de missiles ukrainiens

Les chefs de la défense russes ont déclaré que des dizaines de leurs soldats avaient été tués lors d’une frappe de missiles en Ukraine parce qu’ils avaient révélé leurs positions en utilisant leurs téléphones.

Les malheureuses réserves ont été massacrées lorsque leur caserne a été bombardée par des missiles dans l’est du Donbass occupé.

Le nettoyage commence sur les lieux de l’attaque après la frappe de missiles ukrainiens Crédit : Reuters

Les personnes en deuil se rassemblent pour déposer des fleurs après la plus grande perte de vie que Moscou ait reconnue pendant la guerre Crédit : Getty

Un belliciste pro-Poutine a fustigé des généraux idiots “incapables d’apprendre” Crédit : AP

Les chefs du Kremlin ont admis qu’au moins 89 soldats avaient été tués dans la frappe, qui s’est produite juste après minuit le jour de l’An.

Cependant, le bilan réel est susceptible d’être beaucoup plus élevé.

L’Ukraine a déclaré que 400 personnes étaient mortes et 300 autres blessées, tandis que des experts russes pro-guerre ont déclaré que des centaines avaient été tués et blessés lors de la frappe.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que la cause de la frappe était “évidente” et a blâmé “l’allumage et l’utilisation massive de téléphones portables” à portée de l’artillerie ukrainienne.

Il disait: “Cela a permis à l’ennemi de localiser le personnel pour lancer la frappe de missiles.”

La Russie a mis en place une commission d’enquête.

Le lieutenant-général Sergei Sevryukov a déclaré que les responsables seraient traduits en justice.

Il a déclaré que “toutes les mesures nécessaires sont en train d’être adoptées pour empêcher ce genre d’incident tragique à l’avenir”.

Le belliciste pro-Poutine Igor Strelkov a déclaré que les troupes étaient logées à côté d’un dépôt de munitions, qui a explosé après la frappe.

Il a fustigé les généraux idiots “incapables d’apprendre”.

Des images et des images satellites montraient une caserne temporaire de trois étages réduite à des décombres fumants.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré: “Il existe une possibilité réaliste que des munitions aient été stockées à proximité des logements des troupes, qui ont explosé pendant la frappe.”

Cela fait de la frappe à Makiivka la pire perte de vie que Moscou ait reconnue depuis que les troupes de Vladimir Poutine ont envahi l’Ukraine en février dernier.