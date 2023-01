La Russie accuse l’utilisation ” massive et illicite ” de téléphones portables par ses troupes pour la frappe ukrainienne qui a tué 89 personnes

Le ministère russe de la Défense a déclaré mercredi que 89 militaires avaient été tués lors de l’attaque ukrainienne contre Makiivka dans les parties de la région de Donetsk contrôlées par Moscou, ajoutant que la principale raison de l’attaque était l’utilisation non autorisée de téléphones portables par les troupes.

“Il est déjà évident que la raison principale de ce qui s’est passé était la mise en marche et l’utilisation massive – contrairement à l’interdiction – par le personnel de téléphones portables dans une zone de portée des armes ennemies”, a déclaré le ministère dans un communiqué.

“Ce facteur a permis à l’ennemi de suivre et de déterminer les coordonnées de l’emplacement des soldats pour une frappe de missile.”

La grève juste après minuit le jour de l’An – sur une école qui a été convertie en quartiers militaires à Makiivka – a suscité la colère des nationalistes russes et de certains législateurs, remettant en question la stratégie militaire utilisée là-bas. La Russie avait précédemment déclaré que 63 de ses soldats avaient été tués.

Le ministère de la Défense a déclaré que quatre roquettes des lanceurs HIMARS de fabrication américaine ont touché le bâtiment, ajoutant que « suite à la détonation des ogives des roquettes HIMARS, les plafonds du bâtiment se sont effondrés ».

Le ministère a ajouté dans sa déclaration sur l’application de messagerie Telegram qu’une commission enquête sur les circonstances de l’attaque.

Le ministère a également suggéré qu’en retour, il a lancé des frappes aériennes lancées sur une “concentration de matériel” près de la gare de Druzhkivka à Donetsk, tuant jusqu’à 200 membres du personnel ukrainien et détruisant quatre lanceurs HIMARS et plus de 800 roquettes.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier le rapport de manière indépendante.

Kyrylo Timochenko, assistant du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a déclaré mardi que deux personnes avaient été blessées lors de l’attaque contre Druzhkivka, qui a détruit une arène de hockey.