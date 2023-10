Moscou a accusé les « ingérences extérieures » d’avoir provoqué les troubles qui ont entraîné la fermeture d’un aéroport dans la République russe du Daghestan, à majorité musulmane, avertissant qu’elle ne tolérerait pas les efforts visant à « diviser la société russe ».

Le Kremlin a déclaré lundi que l’Ukraine, avec laquelle la Russie mène une guerre acharnée après son invasion l’année dernière, a joué un « rôle clé » en fomentant une manifestation anti-israélienne et les violences qui ont suivi à l’aéroport. Les responsables russes ont également déduit une ingérence occidentale.

Des centaines de personnes ont pris d’assaut dimanche le principal aéroport du Daghestan, apparemment pour protester contre l’arrivée d’un vol en provenance d’Israël au milieu de sa guerre avec Gaza.

La foule a franchi les contrôles de sécurité et certains ont réussi à atteindre la piste de l’aéroport de Makhatchkala avant d’être évacués par les forces de sécurité. Vingt personnes ont été blessées dans la mêlée, dont neuf policiers, selon le ministère russe de l’Intérieur. La police a depuis arrêté 60 « participants actifs aux troubles ».





« Ingérence extérieure »

Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé lundi Kiev d’avoir contribué à orchestrer les troubles à l’aéroport.

“Le régime criminel de Kiev a joué un rôle direct et clé dans la perpétration de ce dernier acte destructeur”, a déclaré la porte-parole russe pour les affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un communiqué.

Le gouverneur du Daghestan, Sergueï Melikov, a spécifiquement accusé un réseau social influent, dirigé par des « traîtres » travaillant depuis l’Ukraine, d’avoir alimenté les troubles.

Melikov a déclaré que les émeutes avaient été provoquées par des publications sur la plateforme de médias sociaux Telegram de la chaîne Utro Daghestan.

La chaîne, qui compte environ 60 000 abonnés, avait appelé à un rassemblement de masse à l’aéroport pour empêcher les passagers « indésirables » d’entrer sur un vol régulier en provenance d’Israël.

Moscou a également accusé des acteurs étrangers anonymes d’avoir incité aux troubles, affirmant qu’ils avaient utilisé des images de souffrance humaine à Gaza pour attiser les tensions.

“Les événements d’hier à l’aéroport de Makhachkala sont, dans une large mesure, le résultat d’ingérences extérieures”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes.

Le président Vladimir Poutine rencontrera le ministre russe de la Défense et les chefs des services de renseignement pour discuter des « tentatives occidentales d’utiliser les événements du Moyen-Orient pour diviser la société russe », a déclaré Peskov.

‘Indignation’

Une foule en colère s’est rassemblée à l’aéroport de Makhatchkala dimanche soir après que l’annonce de l’atterrissage d’un vol de la compagnie aérienne russe Red Wings en provenance d’Israël ait été diffusée, selon les médias locaux.

Vidéos de la manifestation sur les réseaux sociaux montré une foule brisant les portes vitrées et courant à travers l’aéroport, certains scandant des slogans anti-juifs. Sur le terrain d’atterrissage, certains ont été vus brandissant des drapeaux palestiniens et d’autres vérifiant les passeports des passagers à l’arrivée.

Plusieurs chaînes Telegram locales ont également diffusé des photos et des vidéos de dizaines de personnes attendant à l’extérieur de l’aéroport, apparemment pour arrêter les voitures. Un autre groupe a été aperçu en train d’essayer de renverser un camion de patrouille. On pouvait voir dans les vidéos un manifestant tenant une pancarte indiquant : « Les tueurs d’enfants n’ont pas leur place au Daghestan ».

Les passagers israéliens ont été isolés et gardés, selon les médias israéliens citant des responsables de la sécurité israéliens.

Le gouvernement russe a averti les manifestants via Telegram de « ne pas poursuivre leurs actes illégaux et de ne pas interférer avec le travail des employés de l’aéroport ».

Le mufti suprême du Daghestan, Cheikh Akhmad Afandi, a déclaré aux habitants que, bien qu’il comprenne leur « indignation », le problème ne peut pas être résolu de cette façon. Il a demandé aux habitants de ne pas se rassembler mais de faire preuve « d’un maximum de patience et de calme », dans une vidéo partagée sur Telegram.

L’incident survient alors qu’Israël étend son incursion terrestre à l’intérieur de la bande de Gaza, alors même que d’intenses bombardements aériens se poursuivent. Les responsables de Gaza affirment que plus de 8 000 Palestiniens, dont 3 324 enfants, ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre, lorsque le Hamas, le groupe qui dirige l’enclave assiégée, a lancé une attaque surprise en Israël. Cette attaque a tué au moins 1 400 Israéliens et ressortissants étrangers, selon les responsables israéliens.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « attend des autorités russes chargées de l’application des lois qu’elles protègent la sécurité de tous les citoyens israéliens et des Juifs où qu’ils se trouvent et qu’elles agissent résolument contre les émeutiers et contre les incitations sauvages ». dirigé contre les Juifs et les Israéliens ».

Plus tôt dimanche, l’agence de presse RIA Novosti a rapporté qu’un centre juif de la ville de Naltchik, dans la république voisine de Kabardino-Balkarie, avait été incendié.