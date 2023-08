La Russie accuse l’Ukraine d’une attaque de drone sur Moscou qui a frappé le même bâtiment il y a quelques jours

TALLINN, Estonie (AP) – Les autorités russes ont accusé Kiev tôt mardi d’une nouvelle attaque contre Moscou et ses environs avec des drones, dont l’un a frappé le même bâtiment dans la capitale qui a été endommagé par un drone il y a quelques jours lors d’une attaque similaire.

Les responsables russes ont affirmé que l’intensification des attaques contre la région de la capitale reflétait les échecs de la contre-offensive de l’Ukraine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce week-end que « la guerre revenait progressivement sur le territoire russe », mais s’est abstenu de prendre la responsabilité des attaques.

Les frappes répétées de drones soulignent la vulnérabilité de Moscou alors que la guerre de la Russie en Ukraine se prolonge dans son 18e mois.

Dans la nuit, les forces russes ont attaqué Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, avec des drones Shahed de fabrication iranienne, selon le gouverneur de Kharkiv Oleh Syniehubov. Un drone a frappé un bâtiment de trois étages dans un établissement d’enseignement du district de Saltivka, détruisant partiellement les deux derniers étages du bâtiment, ainsi que le toit. Personne ne se trouvait à l’intérieur du bâtiment au moment de l’attaque.

Trois autres frappes de drones ont frappé la zone d’un complexe sportif dans le district Shevchenkivskyi de Kharkiv. Un bâtiment de deux étages du complexe a été partiellement endommagé et un agent de sécurité de 63 ans a été blessé, selon Syniehubov.

Les forces russes ont bombardé la ville de Kherson mardi matin et frappé un établissement médical, selon le gouverneur régional Roman Mrochko, tuant un médecin et blessant une infirmière.

En Russie, le ministère de la Défense a déclaré avoir abattu mardi matin deux drones ukrainiens à l’extérieur de Moscou et en avoir bloqué un autre, l’envoyant s’écraser sur un gratte-ciel du quartier des affaires de Moscou et endommager la façade du bâtiment.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que le drone s’était écrasé dans le même bâtiment qui avait été endommagé lors d’une attaque similaire tôt dimanche. IQ-Quarter, situé à 7,2 kilomètres (4,5 miles) du Kremlin, abrite un certain nombre d’agences gouvernementales, dont le siège du ministère du Développement économique, le ministère du Développement numérique et des Communications et le ministère de l’Industrie et du Commerce. Sobianine a déclaré que l’attaque de mardi n’avait fait aucune victime.

La raison pour laquelle le même bâtiment a été touché deux fois de suite n’était pas claire. Dans les deux incidents, l’armée russe a déclaré que les drones qui avaient frappé le gratte-ciel s’étaient bloqués avant de s’écraser.

Interrogé sur la protection de la capitale russe, étant donné que des drones prétendument bloqués ont frappé le même bâtiment, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a redirigé la question vers le ministère de la Défense, affirmant seulement que « la menace existe et que des mesures sont prises ».

Sobianine a déclaré que le drone qui a frappé le bâtiment mardi a touché le 21e étage, l’un des étages abritant le ministère du Développement économique. Des photos du site de l’accident ont montré plusieurs panneaux de verre manquants, exposant l’intérieur carbonisé du bâtiment, et une douzaine d’autres ont été endommagés. Selon le maire, 150 mètres carrés (environ 1 600 pieds carrés) de la façade vitrée du bâtiment ont été endommagés.

L’agence de presse russe Interfax a cité Darya Levchenko, conseillère du ministre du Développement économique, qui a déclaré que le personnel du ministère travaillait à domicile mardi, tandis que les dommages au bureau étaient en cours d’évaluation.

Le conseiller de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a tweeté que Moscou « s’habitue rapidement à une guerre à part entière, qui, à son tour, se déplacera bientôt sur le territoire des « auteurs de la guerre » pour recouvrer toutes leurs dettes », sans confirmer ni niant l’implication de Kiev dans l’attaque.

L’armée russe a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient tenté d’attaquer deux de ses navires de guerre dans la mer Noire pendant la nuit, à l’aide de drones maritimes. Trois drones ont ciblé deux navires de patrouille, Sergei Kotov et Vasily Bykov, à 340 kilomètres (210 miles) au sud-ouest de la ville de Sébastopol sous contrôle russe dans la péninsule de Crimée, a rapporté le ministère de la Défense. Les trois drones ont été détruits, selon le rapport.

Les attaques contre Moscou et la Crimée, que la Russie a illégalement annexées à l’Ukraine en 2014, font suite à une frappe meurtrière de missiles russes sur Kryvyi Rih, une ville du centre de l’Ukraine et la ville natale de Zelenskyy. La grève de lundi a partiellement détruit un immeuble résidentiel et tué sept personnes, en blessant des dizaines d’autres.

Le bureau présidentiel ukrainien a rapporté mardi matin qu’au moins 12 civils avaient été tués dans le pays au cours des dernières 24 heures et 104 personnes blessées.

Le bureau a rapporté que l’attaque de lundi contre Kryvyi Rih a tué sept personnes, dont une fillette de 10 ans, ce qui en fait l’une des attaques les plus meurtrières contre des civils ces dernières semaines. Des roquettes russes ont frappé un immeuble résidentiel de grande hauteur et un bâtiment universitaire lors de l’attaque, qui a également blessé 81 personnes, dont sept enfants.

Hanna Arhirova dans Kiev, en Ukraine, et Yuras Karmanau à Berlin, ont contribué à ce rapport.