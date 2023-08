La Russie accuse l’Ukraine d’avoir attaqué Moscou avec un drone, frappant une tour pour la 2e fois en 3 jours

TALLINN, Estonie (AP) – Les autorités russes ont accusé tôt mardi Kiev d’une nouvelle attaque contre Moscou et ses environs avec des drones, dont l’un a touché un bâtiment de la capitale qui a été endommagé par un drone il y a quelques jours lors d’une attaque similaire tôt dimanche.

Les responsables russes ont affirmé que l’intensification des attaques contre la région de la capitale reflétait les échecs de la contre-offensive de l’Ukraine, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré ce week-end que « la guerre revenait progressivement sur le territoire russe », mais s’est abstenu de prendre la responsabilité des attaques.

Les frappes répétées de drones soulignent la vulnérabilité de Moscou alors que la guerre de la Russie en Ukraine se prolonge dans son 18e mois.

Le ministère russe de la Défense a déclaré mardi aux premières heures qu’il avait abattu deux drones ukrainiens à l’extérieur de Moscou et en avait bloqué un autre, l’envoyant s’écraser sur un gratte-ciel du quartier des affaires de Moscou et endommager la façade du bâtiment.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que le drone s’était écrasé dans le même bâtiment qui avait été endommagé lors d’une attaque similaire tôt dimanche. IQ-Quarter, situé à 7,2 km (4,5 miles) du Kremlin, contient les bureaux de plusieurs agences gouvernementales, y compris, semble-t-il, le siège du ministère russe du Développement économique. Sobianine a déclaré que l’attaque de mardi n’avait fait aucune victime.

La raison pour laquelle le même bâtiment a été touché deux fois de suite n’était pas claire. Dans les deux incidents, l’armée russe a déclaré que les drones qui avaient frappé le gratte-ciel s’étaient bloqués avant de s’écraser.

Le conseiller de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak, a tweeté que Moscou « s’habitue rapidement à une guerre à part entière, qui, à son tour, se déplacera bientôt enfin sur le territoire des ‘auteurs de la guerre’ pour recouvrer toutes leurs dettes », sans confirmer ni nier L’implication de Kiev dans l’attaque.

L’armée russe a également déclaré que les forces de Kiev avaient tenté d’attaquer deux de ses navires de guerre dans la mer Noire pendant la nuit, à l’aide de drones maritimes. Trois drones ont visé deux navires de patrouille, Sergei Kotov et Vasily Bykov, à 340 kilomètres au sud-ouest de la ville de Sébastopol sous contrôle russe sur la péninsule de Crimée annexée, a rapporté le ministère de la Défense. Les trois drones ont été détruits, selon le rapport.

Les attaques contre Moscou et la Crimée, que la Russie a illégalement annexées à l’Ukraine en 2014, font suite à une frappe meurtrière de missiles russes sur Kryvyi Rih, une ville du centre de l’Ukraine et la ville natale de Zelenskyy. La frappe de lundi a partiellement détruit un immeuble résidentiel et tué au moins six personnes, en blessant des dizaines d’autres.

Dasha Litvinova, Associated Press