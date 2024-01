La Russie accuse l’Ukraine d’avoir abattu un avion avec 65 prisonniers de guerre à bord | Guerre Russie-Ukraine

Un responsable russe a accusé l’Ukraine d’avoir abattu un avion de transport militaire lors d’un incident qui, selon lui, a tué 65 prisonniers de guerre (prisonniers de guerre) ukrainiens et neuf autres.

Le ministère russe de la Défense a annoncé mercredi que l’Ukraine avait abattu l’avion Ilyushin Il-76 qui s’était écrasé dans la région de Belgorod.

Proche de la frontière avec l’Ukraine, Belgorod a été la cible ces dernières semaines de frappes aériennes ukrainiennes. Le ministère a affirmé, sans apporter de preuves, que des radars avaient détecté le lancement de deux missiles ukrainiens.

Un responsable du ministère russe des Affaires étrangères a également affirmé que l’Ukraine avait abattu l’avion, le qualifiant d’acte « barbare ».

“À bord se trouvaient 65 militaires ukrainiens capturés et transportés vers la région de Belgorod pour être échangés, six membres d’équipage et trois escortes”, a déclaré l’agence de presse officielle RIA Novosti citant le ministère de la Défense. Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette affirmation.





Andrei Kartapolov, un député russe proche du ministère de la Défense, a affirmé que l’avion avait été visé par trois missiles, de fabrication américaine ou allemande.

“Cela a été fait délibérément pour saboter l’échange de prisonniers”, a-t-il affirmé.

Le Kremlin a déclaré aux journalistes qu’il enquêtait sur ces informations.

Kiev a refusé de commenter pendant qu’elle collecte des informations.

Le quartier général ukrainien de coordination pour le traitement des prisonniers de guerre a déclaré qu’il enquêtait sur l’accident sans fournir plus d’informations et a mis en garde contre le partage d’« informations non vérifiées ».

“Nous soulignons que l’ennemi mène activement des opérations d’information spéciales contre l’Ukraine visant à déstabiliser la société ukrainienne”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur l’application Telegram.

Une vidéo publiée sur Telegram par Baza, une chaîne liée aux services de sécurité russes, montre un gros avion tombant et explosant dans une vaste boule de feu.

Le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il avait modifié son emploi du temps en raison d’un « incident » et que les enquêteurs et les secouristes étaient déjà arrivés sur un site du district de Korochansky.

« L’avion est tombé dans un champ à proximité d’une zone peuplée. Tout le monde à bord est mort”, a déclaré Gladkov sur sa chaîne Telegram. Aux côtés des prisonniers de guerre, six membres d’équipage et trois gardes auraient également été tués.

L’Il-76 est conçu pour transporter des troupes, du fret, du matériel militaire et des armes. Il compte généralement un équipage de cinq personnes et peut transporter jusqu’à 90 passagers.

En décembre, la Russie a accusé l’Ukraine d’avoir mené une « attaque terroriste » contre des civils dans la ville de Belgorod, qui a tué 25 personnes.

La semaine dernière, le Kremlin a accusé Kiev d’une attaque contre la ville occupée de Donetsk, qui a fait 27 morts. L’Ukraine a nié cette affirmation.