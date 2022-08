La Russie accuse les États-Unis et l’Ukraine d’une “attaque terroriste” qui a tué la fille du “Cerveau de Poutine”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les médias russes ont accusé les États-Unis d’avoir orchestré “l’attaque” qui a tué la fille du proche allié du président russe Vladimir Poutine.

“La mort de Daria Dugina ralliera probablement les Russes qui soupçonnent l’Ukraine d’être à l’origine de l’attaque”, a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, à Fox News Digital.

Dugina, journaliste et fille d’Aleksander Dugin, est décédée samedi soir dans une explosion alors qu’elle conduisait sa voiture sur l’autoroute Mazhayskoye dans la région de Moscou après avoir quitté un festival de musique. Les autorités ont déclaré qu’un engin explosif placé sous la voiture avait explosé, et les autorités ont rapidement déclaré qu’il s’agissait d’une “attaque terroriste” et pointé du doigt les Ukrainiens et les Américains.

Le politicien ukrainien Denis Pushilin, chef des séparatistes de la République populaire de Donetsk, a imputé l’explosion aux “terroristes du régime ukrainien, essayant de tuer Alexander Dugin”.

Mais certains sont allés encore plus loin, comme l’analyste politique Yegor Kholmogorov, qui a déclaré au média russe Pravda que l’attaque était “sans aucun doute” préparée par les services de renseignement américains et britanniques et menée par des “saboteurs ukrainiens”. Il a affirmé que Kyiv elle-même n’aurait pas pu planifier un sabotage aussi “audacieux”.

Dugin, l’un des plus proches alliés de Poutine et surnommé « le cerveau de Poutine », était également au festival de musique et aurait supposément eu l’intention d’être avec sa fille après avoir quitté l’événement, mais a changé d’avis à la dernière minute.

Certains experts s’adressant aux médias russes ont décrit Dugin comme jouant un rôle central dans le cercle restreint de Poutine – un rôle qui lui a permis de promouvoir une idéologie sur laquelle Poutine a fondé toute son invasion.

“Son père, Aleksander Dugin, est le cerveau de l’invasion russe de l’Ukraine”, a expliqué Koffler, le qualifiant de “symbole du monde russe” pour avoir poussé sa vision de l’eurasisme, qui est vitale pour la base entière de Poutine pour mener sa guerre en Ukraine. .

“On ne peut pas comprendre la pensée de Poutine et pourquoi il fait la guerre à l’Ukraine sans connaître Dugin et l’eurasianisme. La doctrine et la stratégie de Poutine sont développées autour de cette idéologie, au cœur de laquelle se trouve l’idée de l’exceptionnalisme russe”, a-t-elle poursuivi. “Semblable à l’idée de l’exception américaine, le sens de l’unicité est très profondément ancré dans la psyché russe. C’est à cause de cette idéologie, l’eurasisme, que Poutine n’arrêtera pas sa guerre contre l’Ukraine.”

Vladimir Gutenev, membre de la Douma, a déclaré au journal russe RG que les idées d’Aleksander Dugin sont répandues en Russie, qualifiant la mort de Dugina de “frappe sur le front idéologique” et affirmant que la Russie doit apporter une réponse “rapide”.

Andrey Klishas, ​​chef du Comité du Conseil de la Fédération sur la construction de l’État, a fait écho à ce sentiment, affirmant que toute personne impliquée dans “l’attaque” devrait “être détruite”.

“Le fait qu’un coup ait été porté contre Alexander Dugin suggère que nos ennemis ont le plus peur de la composante spirituelle de notre lutte”, a-t-il déclaré à RG. “Cette lutte est la chose la plus importante.”