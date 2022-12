La Russie accuse les États-Unis de participation “directe” à la guerre en Ukraine, mais Lavrov est ouvert aux pourparlers

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé jeudi les États-Unis et l’OTAN de participation “directe” à sa guerre en Ukraine, mais a affirmé que Moscou était toujours ouvert aux pourparlers.

Lors d’une conférence de presse annuelle depuis Moscou, le ministre des Affaires étrangères a commencé ses commentaires en défendant le barrage de tirs de missiles russes sur des cibles civiles comme le secteur énergétique ukrainien et a tenté de prétendre qu’il s’agissait d’une tactique de défense pour stopper les armes occidentales.

“Nous désactivons les installations énergétiques [in Ukraine] qui vous permettent [the West] d’injecter des armes létales en Ukraine pour tuer des Russes”, a déclaré Lavrov, selon une traduction de Reuters.

“Alors ne dites pas que les États-Unis et l’OTAN ne participent pas à cette guerre – vous y participez directement”, a-t-il poursuivi. “Y compris non seulement avec la fourniture d’armes, mais aussi avec la formation du personnel – vous formez le [Ukrainian] militaire sur votre territoire.

Lavrov faisait référence aux efforts internationaux pour former des militaires ukrainiens aux tactiques de l’OTAN dans des pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Italie – des commentaires qui ont été faits après que des rapports ont fait surface cette semaine suggérant que Washington pourrait étendre sa formation de soldats ukrainiens sur des bases américaines en Allemagne.

La Russie a été accusée par l’OTAN d’utiliser l’hiver comme une « arme de guerre » en forçant les citoyens ukrainiens à endurer des conditions de plus en plus difficiles sans électricité, chauffage ou eau courante à mesure que les mois froids s’installent.

L’Occident a en outre affirmé que Moscou visait les populations civiles pour tenter de forcer Kyiv à capituler alors que les forces russes ont subi des pertes importantes sur les lignes de front.

On ne sait toujours pas quel est le sens général en Russie en ce qui concerne la guerre meurtrière de Moscou en Ukraine, bien que des villes à travers la Russie aient annulé leurs célébrations de Noël et du Nouvel An en reconnaissance de la guerre coûteuse.

Les estimations occidentales concernant le bilan de la guerre sur les troupes russes suggèrent qu’elles ont fait au moins 80 000 victimes depuis le début de la guerre en février.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré qu’il ne s’engagerait pas dans des pourparlers de paix tant que la Russie n’aurait pas complètement retiré toutes ses troupes d’Ukraine.

La détérioration des relations entre la Russie et l’Occident reste une préoccupation géopolitique majeure, en particulier après que Moscou se soit retiré cette semaine des pourparlers prévus avec Washington sur le nouveau traité nucléaire START.

Lavrov a suggéré jeudi que la Russie reste ouverte aux pourparlers avec les États-Unis et les pays membres de l’OTAN, mais a déclaré qu’il était “naïf” de la part des États-Unis de penser qu’ils s’engageraient dans des pourparlers nucléaires à ce moment-là.

“Pour l’instant, nous n’entendons aucune idée significative”, a-t-il déclaré. “S’il y aura des propositions du président [Biden] et des autres membres de son administration, nous n’hésiterons jamais à avoir des contacts.”