Une agression accrue signifie qu’il y a une campagne coordonnée dirigée contre Moscou, a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères

Le nombre de cyberattaques sur les ressources du réseau russe a quadruplé au cours de l’année écoulée, affirme le chef adjoint du département de la sécurité internationale de l’information au ministère des Affaires étrangères, Vladimir Shin, affirmant que ces attaques sont orchestrées par les États-Unis et leurs alliés.

Selon le responsable, qui s’est exprimé mardi lors d’une réunion de la première commission de l’Assemblée générale des Nations unies, l’OTAN n’essaie même pas de cacher ses efforts pour développer des méthodes de cyberguerre et mène des exercices conjoints avec des représentants de l’Ukraine, qui n’est pas membre de le bloc.

“Le chef du Cyber ​​​​Command américain, Paul Nakasone, reconnaît publiquement avoir mené des cyberopérations offensives contre la Russie, y compris, et surtout, entre les mains de l’armée informatique ukrainienne créée par les Américains”, a déclaré le diplomate, faisant apparemment référence à une interview que Nakasone a accordée à Sky News plus tôt cette année.

Il a ajouté que l’ampleur de cette cyberagression accrue indique que ces attaques font partie d’une campagne coordonnée dirigée contre Moscou, qui est orchestrée par les pays occidentaux avec la participation du “la communauté des hackers et les entreprises privées.”

Dans son discours à l’ONU, Shin a également accusé l’Occident d’essayer de détourner l’attention de la communauté internationale de son “une ampleur sans précédent” cyberattaques contre la Russie et d’autres pays en nivelant “accusations non fondées” contre Moscou qu’il est l’agresseur. Le diplomate a toutefois déclaré qu’il existe de nombreuses preuves documentaires prouvant que la cyber-agression systémique est menée par les services spéciaux des États-Unis et de leurs alliés de l’OTAN.

Le vice-Premier ministre russe Dmitri Chernychenko a rapporté mardi au président Vladimir Poutine que les cyberattaques contre le pays avaient augmenté en nombre et en ampleur. Il a déclaré que cette année, les experts russes en cybersécurité ont repoussé environ 25 000 attaques contre les ressources de l’État russe et 1 200 attaques contre des infrastructures informatiques critiques.

Le Washington Post a également révélé le mois dernier que les États-Unis avaient développé un réseau de faux comptes sur les réseaux sociaux pour mener une guerre psychologique et informationnelle et diffuser des récits pro-occidentaux. L’unité Centcom du Pentagone aurait déployé des centaines de comptes au cours des cinq dernières années, dont beaucoup faisaient partie d’un récent blitz de propagande qui “a fait avancer les récits anti-russes”.

Dans le même temps, une enquête distincte menée par des chercheurs de l’Université d’Adélaïde en Australie a révélé que sur les 5,2 millions de tweets liés au conflit militaire entre la Russie et l’Ukraine publiés du 23 février au 8 mars, jusqu’à 80 % ont été diffusés par de faux comptes. et 90% d’entre eux étaient pro-ukrainiens. Ils ont noté que la majorité des comptes étaient en anglais, ce qui a amené les chercheurs à croire que le but de ces bots était de “provoquer plus de perturbations dans les pays anglophones” et “influencer une variété de groupes d’utilisateurs.”