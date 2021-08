La RUSSIE a accusé les États-Unis d’une menace « extrêmement dangereuse » d’utiliser la force contre les avions de guerre de Vladimir Poutine au-dessus de la mer Noire.

Le vice-ministre des Affaires étrangères Alexander Grushko a riposté après qu’un haut amiral américain a déclaré que le bourdonnement par Moscou des navires de l’OTAN par des combattants de l’armée de l’air volant à basse altitude semblait « nous inciter à tirer en premier ».

Le vice-ministre des Affaires étrangères Alexander Grushko estime que la poursuite des avions de Poutine pourrait conduire à un futur conflit Crédit : Est2Ouest

Il fait suite à plusieurs opérations de forces étrangères – y compris des avions espions américains repérés au-dessus de la mer Noire le mois dernier

« C’est une déclaration extrêmement dangereuse », a déclaré le diplomate russe.

« Il contient une menace non dissimulée de recours à la force.

« De toute évidence, il s’agit d’une tentative de déplacer la responsabilité d’une éventuelle escalade là où elle n’appartient pas. »

Grushko a affirmé que « la présence croissante des États-Unis à proximité des frontières russes est à l’origine des tensions croissantes ».

Les avions, navires et sous-marins russes suivent régulièrement les navires de l’OTAN lorsqu’ils naviguent dans la mer Noire.

L’amiral américain Robert Burke, commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique, avait prévenu : « Lorsqu’un avion d’attaque survole un destroyer à 100 pieds d’altitude et juste au-dessus… on pourrait affirmer qu’ils nous incitent à tirer en premier. .

« Nous n’allons pas le faire d’abord sans provocation, mais je ne vais pas non plus demander à mes commandants de tirer le premier coup sur le menton. »

Le parlementaire russe Leonid Slutsky a accusé l’amiral de « tentative d’utiliser l’hystérie russophobe pour dissimuler les véritables plans des pays de l’OTAN pour aggraver la situation dans la mer Noire ».

Il a lié les paroles de l’amiral au point d’éclair ridicule en juin lorsqu’un avion de guerre russe aurait largué des bombes le long de la route du destroyer britannique HMS Defender alors qu’il naviguait au large des côtes de Crimée.

Moscou a affirmé que plusieurs « coups d’avertissement » ont été tirés depuis un navire de patrouille côtière du FSB alors qu’un membre de l’équipage a hurlé « changez de cap ou je tire ».

Un jour plus tard, la Russie a promis de couler les navires de guerre britanniques s’ils naviguaient à nouveau trop près de la Crimée – avant de faire un demi-tour dramatique quelques heures plus tard en affirmant que leur approche était « si polie ».

Cependant, Skutsky a proclamé : « Les propos de Burke sont particulièrement discordants dans le contexte du récent incident où un navire de guerre britannique s’est engagé dans les eaux territoriales de la Russie.

« Les gardes-frontières russes ont déjoué ce qu’on appelle une provocation de manière assez professionnelle et précise.

« Nous continuerons à protéger notre frontière d’État et à repousser quiconque tenterait de la violer. »

Le parlementaire russe Leonid Slutsky a réitéré que la Russie « repousserait » toute menace faite à ses frontières Crédit : Est2Ouest

Il a cité l’incident du HMS Defender en juin qui a vu plusieurs « coups d’avertissement » tirés Crédit : Getty

TENSIONS CROISSANTES

La dernière guerre de mots des généraux russes survient dans un contexte de tensions croissantes concernant un conflit futur – alors que la Russie se vantait de sa force militaire au milieu du développement et du déploiement de nouvelles armes nucléaires.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré : « Aujourd’hui, tous comprennent et déclarent, certains avec colère et d’autres avec approbation, que l’armée russe possède plus de 70 % des armements et du matériel militaire de pointe », a-t-il déclaré.

« C’est le pourcentage le plus élevé parmi les armées du monde. »

Il a ajouté : « En parlant des forces nucléaires stratégiques, le niveau d’armement moderne est supérieur à 80 %.

« Ce chiffre équivaut à 83 % pour les forces nucléaires stratégiques qui sont l’épine dorsale du système de dissuasion nucléaire, notre bouclier nucléaire. »

Ses références comprenaient celle des nouvelles armes hypersoniques dont le Zircon – qui ont été lancées « avec succès » le mois dernier.

Lors du lancement, Washington a révélé qu’il contrôlait les « activités déstabilisatrices » de la Russie dans la région de la mer Noire – au milieu de l’échec de leurs opérations d’espionnage ratées début juillet.

« Il est important de noter que les nouveaux missiles hypersoniques russes sont potentiellement déstabilisants et présentent des risques importants car ce sont des systèmes à capacité nucléaire », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John F. Kirby.

Kirby a déclaré que les États-Unis travaillaient « en étroite collaboration avec leurs alliés et partenaires, y compris l’OTAN, pour essayer de contrôler ces activités déstabilisatrices ».

Mais, toutes les craintes qui subsistaient parmi les responsables américains se sont encore intensifiées à la nouvelle des plans de Poutine de construire un nouveau « Kremlin volant » capable de contrôler une offensive de l’armée depuis le ciel en cas d’apocalypse.

Il comprendrait très probablement un système de communication avancé à bord qui lui permettrait d’agir comme un centre de gestion capable de commander des troupes pendant le combat.

Une source militaire a confirmé : « Les forces aérospatiales russes recevront deux postes de commandement aérien basés sur l’Il-96-400M. »

« Un est maintenant en production. »