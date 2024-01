Lundi, lors d’un discours lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé les États-Unis de fournir à l’Ukraine des armes “vieilles” pendant la construction de son complexe militaire.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov le 22 janvier 2024. Au cours de la réunion, Lavrov a affirmé que les États-Unis envoyaient à l’Ukraine leurs « vieilles cochonneries » tout en utilisant les fonds d’aide pour construire des armes plus modernes pour eux-mêmes.

Photo de CHARLY TRIBALLEAU/AFP via Getty Images



En novembre, Le Washington Post a rapporté que sur les 68 milliards de dollars d’aide militaire approuvés par le Congrès pour l’Ukraine, près de 90 pour cent étaient retournés aux États-Unis pour fabriquer de nouvelles armes ou remplacer celles envoyées en Ukraine à partir des stocks américains. Le Poste a écrit qu’un responsable ukrainien a déclaré que « chaque État des États-Unis contribue à cet effort », créant ainsi davantage d’emplois américains.

L’agence de presse officielle russe Spoutnik a déclaré que Lavrov avait cité le chiffre de 90 pour cent au Conseil de sécurité de l’ONU, mais il a également affirmé, sans fournir de preuves, que les États-Unis modernisaient leurs armes avec des fonds d’aide à Kiev tandis que leurs « vieilles ferraille anciennes étaient utilisées en Ukraine ». “

Le plus haut diplomate russe a déclaré que les États-Unis traitaient le conflit en Ukraine “non pas comme une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliers de vies… mais comme un projet commercial rentable”.

Semaine d’actualités a contacté le ministère américain de la Défense et le ministère russe des Affaires étrangères par courrier électronique lundi soir pour obtenir leurs commentaires.

Lavrov a également déclaré que la guerre lancée par le président russe Vladimir Poutine en février 2022 “n’était pas contre l’Ukraine ou le peuple ukrainien”. Au lieu de cela, il a affirmé que la Russie était « forcée de lancer une opération militaire contre le régime criminel ». [of Kyiv]qui a franchi la limite car il ressent un sentiment d’impunité et ne veut pas… abandonner la guerre contre ses propres citoyens dans le sud et le sud-est de l’Ukraine et la politique de discrimination totale contre les Ukrainiens russophones, qui sont toujours la majorité dans ce pays. »

Le responsable russe a en outre affirmé que l’Occident contrôlait le gouvernement de Kiev et « armait discrètement l’Ukraine et la préparait à la guerre contre la Russie » depuis des années.

Ailleurs dans son discours au Conseil de sécurité de l’ONU, Lavrov a critiqué la « formule de paix » proposée par le président ukrainien Vladimir Zelensky, qui permettrait, entre autres choses, de restaurer l’intégrité territoriale de l’Ukraine (y compris la Crimée) et de créer un tribunal spécial pour poursuivre les crimes de guerre de la Russie.

“Toutes ces formules ne mènent nulle part”, a déclaré M. Lavrov. “Plus tôt Washington, Londres, Paris et Bruxelles s’en rendront compte, mieux ce sera pour l’Ukraine et l’Occident, pour qui la “croisade” contre la Russie a déjà créé des risques évidents, de réputation et existentiels. Je vous conseille d’écouter ceci. avec précaution tant qu’il est encore temps.”