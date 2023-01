La Russie accuse les États-Unis d'”aggraver” le conflit avec l’accord de chars pour l’Ukraine

L’ambassadeur de Russie aux États-Unis a accusé jeudi l’administration Biden d’avoir tenté d’infliger une “défaite stratégique” à la Russie avec la décision de fournir à l’Ukraine l’équivalent d’un bataillon de ses chars de combat principaux M1A2 Abrams haut de gamme, dans une guerre qui s’intensifie. de mots sur le soutien militaire occidental à Kyiv.

L’ambassadeur Anatoly Antonov s’est plaint que Washington a régulièrement relevé la barre des armes qu’il a envoyées à l’Ukraine depuis la décision russe d’envahir son voisin en février 2022. Avant même l’annonce du char Abrams, le Pentagone avait livré près de 200 obusiers, des centaines de blindés. des porte-avions et des dizaines de systèmes de fusées mobiles, entre autres matériels.

Mais les États-Unis et des alliés comme l’Allemagne ont également tenté de limiter l’aide, affirmant qu’ils n’essayaient pas de déclencher une guerre directe entre la Russie et l’OTAN. La décision d’Abrams, couplée à l’accord de Berlin pour autoriser l’envoi de ses chars de combat Leopard-2 en Ukraine, n’a fait qu’exacerber les tensions.

“Il ne fait aucun doute que si une décision est prise de transférer le M1 Abrams à Kyiv, les chars américains seront détruits par nos militaires de la même manière que tous les autres échantillons d’équipement de l’OTAN sont détruits”, a déclaré M. Antonov cette semaine sur son Page de médias sociaux de télégramme.

Les plaintes sont survenues le jour d’une nouvelle campagne de bombardements russes en Ukraine, avec des missiles et des drones auto-explosifs lancés jeudi matin dans près d’une douzaine de provinces ukrainiennes. Le bombardement a entraîné le premier décès lié à la guerre à Kyiv en 2023 et a tué au moins 11 personnes à travers le pays, ont déclaré les autorités ukrainiennes à l’Associated Press.

Les responsables de la ville de Kyiv ont déclaré que les défenses aériennes ukrainiennes avaient abattu 15 autres missiles de croisière russes visant la capitale. La Russie a eu recours à la campagne aérienne car son offensive terrestre s’est enlisée dans l’est et le sud de l’Ukraine.

Une porte-parole du Pentagone a accusé les responsables russes de crier au loup sur leurs revendications, qualifiant Moscou d’agresseur clair dans la lutte et notant la nouvelle salve de missiles jeudi visant des villes ukrainiennes et des sites d’infrastructures civiles.

“La seule ‘escalade’ ici est le barrage continu de frappes russes contre un réseau électrique ou la mort de civils ukrainiens innocents”, a déclaré Sabrina Singh. “Je ne vois pas notre soutien à l’Ukraine comme une” escalade “.”

Le président Biden a insisté sur le fait que sa décision de fournir à l’Ukraine 31 chars M1A2 Abrams ne devrait pas impliquer une menace pour la Russie. Mais les responsables du Kremlin ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de ses assurances et des commentaires similaires des dirigeants européens.

«Nous sommes fortement en désaccord avec cela. Moscou perçoit tout ce que l’alliance et les capitales que j’ai mentionnées ont fait comme une implication directe dans le conflit. Nous voyons qu’il grandit », a déclaré jeudi Dmitri Peskov, porte-parole du président Vladimir Poutine, selon l’agence de presse officielle russe TASS.

En termes militaires, du moins, les analystes de la sécurité du groupe de réflexion Institute for the Study of War (ISW) ont déclaré que Moscou avait de bonnes raisons de s’inquiéter des derniers programmes d’assistance à la sécurité en provenance de l’Occident, même s’ils les minimisent dans les déclarations officielles. .

“Le Kremlin et ses alliés ont raison de s’inquiéter de ces nouveaux engagements occidentaux, qui permettent aux commandants ukrainiens de prévoir des remplacements pour les pertes de chars auxquels ils pourraient s’attendre dans des opérations de contre-offensive qui pourraient être lancées avant même que les chars occidentaux ne commencent à arriver”, selon l’analyse ISW.

L’AP a rapporté que le gouvernement britannique commencerait à former les troupes ukrainiennes la semaine prochaine sur la façon d’utiliser et de réparer les chars britanniques Challenger 2. Le Royaume-Uni donne 14 des chars aux forces ukrainiennes, et le ministre de la Défense, Alex Chalk, a déclaré qu’ils devraient arriver en Ukraine d’ici la fin mars.

Par ailleurs, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que des équipages ukrainiens viendraient bientôt en Allemagne pour s’entraîner sur des Marders de fabrication allemande, qui sont des véhicules de combat d’infanterie, tandis que l’entraînement sur les chars plus lourds Leopard 2 commencerait “un peu plus tard”.

– Cet article était basé en partie sur des rapports de service de fil.