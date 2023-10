La Russie accuse de hauts responsables militaires ukrainiens de « terrorisme » suite à des frappes de drones

Le gouvernement russe a annoncé mardi qu’il porterait plainte contre des membres de haut rang de l’armée ukrainienne pour « attaques terroristes ».

La commission d’enquête du pays a accusé quatre individus de terrorisme en relation avec des frappes de drones sur le territoire russe et dans les régions de l’Ukraine actuellement détenues par les forces d’invasion russes.

Le communiqué officiel de la Russie nomme les responsables suivants : le chef de la Direction principale du renseignement, Kyrylo Budanov, le commandant de l’armée de l’air ukrainienne Mykola Oleshchuk, le commandant des forces navales ukrainiennes Oleksiy Neizhpapa et le commandant de la 383e brigade d’aviation sans pilote Serhiy Burdenyuk.

L’annonce – publié via Telegram — montre la profonde préoccupation de la Russie concernant l’efficacité croissante de la technologie ukrainienne des drones depuis le début de l’invasion.

Les forces militaires ukrainiennes ont utilisé des véhicules aériens sans pilote pour mener des frappes à l’intérieur du territoire russe, élargissant ainsi la portée du conflit au-delà de la ligne de front.

La Russie a également utilisé la technologie des drones dans le conflit, frappant des cibles militaires et des infrastructures telles que des installations céréalières.

« Avec une série d’attaques de drones soigneusement calibrées au cours des dernières semaines sur et autour de la Crimée et plus profondément en Russie, l’Ukraine a érodé les lignes rouges de Poutine selon lesquelles la Russie était interdite aux frappes de Kiev », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting. et un ancien officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital en septembre.

Les zones qui ont subi d’intenses frappes de drones de la part des forces ukrainiennes comprennent la région annexée de Crimée, Moscou, Belgorod, Briansk et Koursk.

« [Ukrainian President Volodymyr] Zelensky veut continuer, sonder les véritables lignes rouges de Poutine et veut lancer des représailles massives », a-t-elle expliqué. « Nous sommes maintenant à un moment très crucial dans ce conflit. »

La commission d’enquête a l’intention d’ajouter les quatre responsables militaires ukrainiens à sa liste de personnes recherchées et suggère la possibilité d’un procès par contumace, selon le message.