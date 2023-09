La Russie accueille les talibans pour des discussions sur les menaces régionales et affirme qu’elle continuera à financer l’Afghanistan

Moscou continuera d’aider l’Afghanistan par ses propres moyens et par l’intermédiaire de l’agence alimentaire des Nations Unies, ont déclaré vendredi des responsables russes alors qu’ils recevaient des représentants des talibans pour des discussions sur les menaces régionales.

Les pourparlers dans la ville russe de Kazan ont eu lieu alors que Moscou tente de maintenir son influence en Asie centrale tout en menant une guerre contre l’Ukraine. Les discussions ont porté sur les menaces régionales et la création d’un gouvernement inclusif, a rapporté l’agence de presse officielle russe Tass.

Le représentant spécial du président Vladimir Poutine pour l’Afghanistan, Zamir Kabulov, a assisté à la réunion et a déclaré que la Russie était encline à continuer d’aider l’Afghanistan de manière indépendante et par le biais du Programme alimentaire mondial.

Une lettre du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été lue lors des pourparlers, accusant les pays occidentaux d’un « échec total » en Afghanistan, affirmant qu’ils devraient « porter le fardeau principal de la reconstruction du pays ».

Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan à la mi-août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays après 20 ans de guerre.

Après leur prise de pouvoir, les talibans ont progressivement imposé des décrets sévères, comme ils l’avaient fait lors de leur précédent règne en Afghanistan de 1996 à 2001, sur la base de leur interprétation de la loi islamique, ou charia. Ils ont interdit aux filles l’accès à l’école au-delà de la sixième année et aux femmes de presque tous les emplois et espaces publics.

Aucun pays n’a officiellement reconnu les talibans comme dirigeants légitimes de l’Afghanistan. Les Nations Unies affirment que la reconnaissance est « presque impossible » tant que les restrictions sévères des talibans sur les femmes et les filles sont en place.

Moscou organise depuis 2017 des pourparlers avec les talibans et d’autres représentants d’autres factions afghanes, de la Chine, du Pakistan, de l’Iran, de l’Inde et des anciens pays soviétiques d’Asie centrale. Les représentants des talibans n’étaient pas présents à la dernière réunion, en novembre. Aucune autre faction afghane n’a participé aux pourparlers de vendredi.

Kabulov, l’envoyé du Kremlin, a déjà déclaré que la reconnaissance internationale des talibans dépendrait du caractère inclusif de leur gouvernement et de leur bilan en matière de droits humains.

La Russie a travaillé pendant des années pour établir des contacts avec les talibans, même si elle a désigné le groupe comme organisation terroriste en 2003 et ne l’a jamais retiré de la liste. Tout contact avec de tels groupes est puni par la loi russe, mais le ministère des Affaires étrangères a répondu aux questions sur cette apparente contradiction en affirmant que ses échanges avec les talibans sont essentiels pour contribuer à stabiliser l’Afghanistan.

L’Union soviétique a mené une guerre de 10 ans en Afghanistan qui s’est terminée par le retrait de ses troupes en 1989.

Le ministre afghan des Affaires étrangères nommé par les talibans, Amir Khan Muttaqi, a déclaré vendredi que les autres pays devraient cesser de leur dire quoi faire.

« L’Afghanistan ne prescrit pas de formes de gouvernance aux autres, nous attendons donc des pays de la région qu’ils s’engagent avec l’Émirat islamique plutôt que de prescrire la formation d’un gouvernement en Afghanistan », a-t-il déclaré à Kazan. Les talibans appellent leur administration l’Émirat islamique d’Afghanistan.

Il a invité les gens à venir voir l’Afghanistan par eux-mêmes et a affirmé que « les touristes, les diplomates, les travailleurs humanitaires, les journalistes et les chercheurs » se rendent dans le pays en toute confiance et s’y déplacent librement.