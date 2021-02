La Russie accueille le nouveau dirigeant du Kirghizistan lors de son premier voyage à l’étranger

La bête quotidienne

Une victime que South Dakota AG « n’a pas vue » est passée à travers son pare-brise, disent les enquêteurs

Andrew Harrer / GettySIOUX FALLS, Dakota du Sud – Le procureur général du Dakota du Sud, Jason Ravnsborg, a soutenu depuis son accident mortel l’automne dernier qu’il n’avait pas vu ce qu’il avait frappé – mais une nouvelle vidéo de son entretien avec la police a révélé que le visage de la victime Dans des vidéos publiées mardi soir par le ministère de la Sécurité publique du Dakota du Sud, les enquêteurs peuvent être vus contester l’affirmation de Ravnsborg selon laquelle il n’a pas vu ce qu’il a frappé lors de l’accident du 12 septembre 2020. Ravnsborg rentrait chez lui après un événement du Parti républicain cette nuit-là lorsqu’il a frappé et tué Joe Boever, 55 ans. Le corps de Boever n’a été retrouvé qu’un jour plus tard, cependant, après que Ravnsborg ait initialement appelé le 911 pour signaler seulement qu’il avait heurté «quelque chose» qui, selon lui, aurait pu être un cerf. à l’intérieur de la Ford Taurus de Ravnsborg 2011. «Cela signifie que son visage est passé à travers votre pare-brise», a déclaré un agent du Bureau d’enquête du Dakota du Nord, l’un des deux qui a interrogé Ravnsborg pendant plus de trois heures en deux séances. », Dit l’agent alors que Ravnsborg gémissait. «Pensez-y.» Ravnsborg a déclaré qu’il n’avait pas non plus vu les lunettes, même lorsqu’il est passé par la suite sur le siège avant à la recherche d’une carte d’assurance à montrer au shérif du comté de Hyde, Mike Volek, qui vit près du lieu de l’accident et a répondu à L’agent a déclaré que les lunettes brisées trouvées à l’intérieur de la voiture de Ravnsborg appartenaient à Boever, qui marchait dans Highmore lorsqu’il a été frappé et tué.Ravnsborg a également demandé pourquoi il n’avait pas vu une lampe de poche que Boever portait lorsque l’accident s’est produit à 22 h 24 Lorsque les agents sont arrivés du Dakota du Nord, il était toujours allumé, brillant «comme une balise», ont-ils dit. Les agents ont également dit à Ravnsborg qu’ils savaient qu’il était sur l’accotement de la route lorsque l’accident s’est produit. Il n’avait pas d’explication pour expliquer pourquoi il était là. Les enquêteurs ont également noté qu’il avait passé des appels et consulté des sites Web alors qu’il se rendait de l’événement du Parti républicain à Redfield à Pierre, la capitale de l’État. Ravnsborg avait cliqué sur une histoire de Real Clear Politics sur Joe Biden et la Chine juste avant le crash. Il a dit aux enquêteurs qu’il avait posé le téléphone avant l’impact. « Je crois que je n’ai rien fait de mal », a déclaré Ravnsborg. «Je ne l’ai pas vu ou quoi que ce soit. Je ne savais pas que c’était un homme jusqu’au lendemain. »Les vidéos faisaient partie d’une collection d’informations publiée mardi, plus de cinq mois après l’accident. Le procureur général du Dakota du Sud accusé dans un accident de voiture fatal semaine avec trois délits – conduite imprudente, ne pas rester dans sa voie et parler au téléphone portable en conduisant, bien qu’avant l’accident – a été invitée à démissionner par le gouverneur Kristi Noem, et des articles de destitution ont été introduits à l’Assemblée législative Jusqu’à présent, Ravnsborg – prononcé «Rounds-berg» – a déclaré qu’il ne démissionnerait pas. «Le procureur général n’a pas l’intention de démissionner. A aucun moment ce problème n’a entravé sa capacité à faire le travail du bureau », a déclaré un communiqué publié mardi par son porte-parole privé. «Au lieu de cela, il a traité certaines des plus grandes colonies et problèmes législatifs que l’État ait jamais traversés.» «En tant qu’avocat et lieutenant-colonel dans les réserves de l’armée, AG Ravnsborg s’est battu pour la primauté du droit et les libertés personnelles. J’espère qu’on lui accordera le même droit et la même courtoisie. « Noem, un républicain de premier mandat, a déclaré qu’il était temps pour Ravnsborg de partir. » Maintenant que l’enquête est close et que des accusations ont été déposées, je pense que le procureur général devrait démissionner « . dit-elle dans un communiqué. «J’ai examiné les documents que nous publions, à partir d’aujourd’hui, et j’encourage les autres à les examiner également.» Les législateurs des deux parties demandent sa destitution ou sa démission. Le représentant de l’État Will Mortenson (R-Sioux Falls), a déposé une mise en accusation mardi après-midi, avec le chef de la majorité de la Chambre Kent Peterson (R-Salem) et le chef de la minorité Jamie Smith (D-Sioux Falls) offrant leur soutien.Il y avait deux articles de destitution, l’un pour l’accident mortel, l’autre pour les déclarations et les actions de Ravnsborg dans « Après la collision, y compris lors de son rapport sur la collision et l’enquête qui en a résulté, Jason Ravnsborg a entrepris des actions indignes du procureur général », déclare l’article deux. «Les déclarations et les actions de Jason Ravnsborg ne répondaient pas aux normes du bureau du procureur général.» Le cousin de Boever, Nick Nemec, qui a été le porte-parole de la famille, s’est dit «consterné» par ces révélations. «Pour moi, cela semble comme une affaire de délit de fuite, même s’il a appelé un flic », a déclaré Nemec au Daily Beast. «Le flic était incompétent ou était en collusion, je ne sais pas lequel.» Pour en savoir plus, consultez The Daily Beast. 