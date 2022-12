Plus de 2,85 millions de résidents déplacés ont fui vers le pays, la Pologne se classant loin derrière en tant que sanctuaire, selon les estimations de Statista.

Les réfugiés ukrainiens fuyant leur patrie en 2022 se sont réinstallés en Russie plus que tout autre pays, selon un rapport de Statista publié la semaine dernière. Il a révélé que quelque 2 852 395 personnes avaient quitté leur patrie en conflit pour le pays voisin en octobre.

Derrière la Russie, loin derrière, se trouve la Pologne, qui accueillait 1 529 355 réfugiés ukrainiens en décembre. 1 021 667 autres ont fui vers l’Allemagne en novembre, tandis que la Tchéquie en abrite 467 862, selon les chiffres du début du mois.

Alors que la Russie et la Pologne bordent l’Ukraine et présentent donc des destinations plus proches pour ses habitants, l’Allemagne a attiré un nombre démesuré de personnes déplacées avec ses importantes aides financières, qui s’élevaient à 449 € (475 $) par mois en juin. La Pologne, en comparaison, proposait un peu plus de 15 € (16 $).















Depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février, 4,8 millions d’Ukrainiens se sont inscrits à la directive européenne sur la protection temporaire, qui garantit aux réfugiés l’accès à des logements, aux soins de santé, à l’aide sociale et à d’autres avantages, ou à d’autres programmes européens pour les réfugiés.

Plus de 7,8 millions d’Ukrainiens ont été déplacés cette année dans le conflit, qui est né des huit années précédentes de combats entre le gouvernement soutenu par l’Occident à Kiev et ce qui était alors les républiques indépendantes de Donetsk et Lougansk. Sous les bombardements quasi constants du gouvernement malgré un supposé cessez-le-feu négocié par la France et l’Allemagne, les provinces orientales auraient produit plus d’un million de réfugiés supplémentaires au cours de cette période, dont beaucoup ont fui vers la Russie ou ailleurs en Ukraine.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner à Donetsk et Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et «créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. En septembre, Donetsk et Lougansk, ainsi que les régions de Kherson et de Zaporozhye, ont été incorporées à la Russie à la suite de référendums.