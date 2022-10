La Russie accepte l’intégration du football pour de nouveaux territoires (ministre)

L’Union russe de football (RFU) accueillera les équipes des régions

Les clubs de football de quatre nouveaux territoires russes seront intégrés dans les ligues du pays, a confirmé lundi le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko.

Les régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sont officiellement devenues partie intégrante de la Fédération de Russie le mois dernier après que les électeurs de ces régions ont massivement soutenu cette décision lors des référendums.

Il a maintenant été signalé que les clubs des régions seront intégrés dans les championnats de football russes, après que les ministres sont parvenus à un accord avec l’Union russe de football (RFU).

« Nous sommes engagés dans la restauration des infrastructures sportives », Chernyshenko lors d’une réunion avec le président Vladimir Poutine.

«Nous avons convenu avec la RFU que nous intégrerons les clubs locaux dans nos championnats de football réguliers.

“Tout cela est fait pour que les nouvelles régions se sentent comme des participants russes à part entière.”

Lire la suite Ligue de football créée pour inclure les clubs de Crimée, Donetsk et Lougansk

L’annonce intervient après que des représentants du football de Crimée ont déclaré que huit clubs de la région étaient prêts à rejoindre les ligues russes, après une longue période dans les limbes.

“Nous attendons cela avec impatience, nous espérons que cela se produira dans un avenir très proche”, a déclaré le ministre des sports de la République de Crimée, le shérif Osmanov, cité par TASS au début du mois.

“L’infrastructure du football, en principe, est prête aujourd’hui. Il y a huit clubs professionnels sur le territoire de la Crimée qui sont prêts à participer à notre tournoi principal de football commun. Nous avons longtemps raté les grandes compétitions », Osmanov a ajouté.

Le développement interviendrait après que le président de la Premier League russe (RPL), Aleksandr Alaev, a déclaré que la Russie avait des initiatives antérieures pour développer le football en Crimée repoussées par l’UEFA et la FIFA.

“J’ai eu une réunion avec la FIFA et l’UEFA à Helsinki lors de la Super Coupe de l’UEFA [in August]. Il s’agissait de contrats informels. Le football russe a été discuté », Alaev a révélé à Championat.

“La conversation portait sur le fait que depuis 2014, la Crimée est un territoire spécial sous les auspices de l’UEFA.

« Au cours de ces huit dernières années, nous avons imaginé un grand nombre d’initiatives, mais elles ont toutes été bloquées.

Lire la suite Les initiatives de football russes pour la Crimée “toutes bloquées”

“Dans le même temps, nos collègues de la FIFA et de l’UEFA n’ont également mis en œuvre aucune de leurs initiatives.

“Même l’argent alloué par décision du Comité exécutif de l’UEFA pour le développement du football en Crimée n’a pas pu être envoyé à l’Union de football de Crimée (CFU).

« Il y avait 1 ou 2 millions d’euros (1-2 millions de dollars). Mais l’argent est resté bloqué parce qu’ils essayaient de passer par l’Ukraine.

« D’après ce que j’ai compris, [the money] est maintenant sur le compte de l’UEFA. Ils ne pouvaient rien en faire, et nous en avons, entre autres, discuté plus d’une fois avec nos collègues européens. Alaev a ajouté.

L’UEFA a déjà montré son soutien en la matière lorsqu’elle a autorisé la création de la CFU en juillet 2015, avant le lancement d’une ligue à huit équipes le mois suivant.

Pendant ce temps, les équipes russes restent interdites de compétitions officielles de l’UEFA et de la FIFA en réponse au conflit militaire en Ukraine.