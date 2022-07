La Russie accepte de laisser l’Ukraine expédier des céréales, atténuant ainsi la pénurie alimentaire mondiale

BRUXELLES – Après trois mois de pourparlers qui semblaient souvent voués à l’échec, la Russie et l’Ukraine ont signé vendredi un accord pour libérer plus de 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans les ports ukrainiens bloqués de la mer Noire, un accord aux implications mondiales pour faire baisser les prix alimentaires élevés et atténuer pénuries et une crise de la faim qui s’aggrave.

De hauts responsables des Nations Unies ont déclaré que les premières expéditions d’Odessa et des ports voisins n’étaient qu’à quelques semaines et pourraient rapidement apporter cinq millions de tonnes de nourriture ukrainienne sur le marché mondial chaque mois, libérant ainsi de l’espace de stockage pour les récoltes fraîches de l’Ukraine. La différence pourrait être ressentie plus puissamment dans la Corne de l’Afrique frappée par la sécheresse, qui dépend fortement des céréales ukrainiennes et russes.

La percée, négociée avec l’aide des Nations Unies et de la Turquie, est le compromis le plus important entre les nations belligérantes depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février, mais elle ne les rapproche pas de la paix. Alors que les ministres du gouvernement signaient l’accord dans une salle ornée d’Istanbul, avec les drapeaux de leurs pays alignés ensemble, à quelques centaines de kilomètres de là, leurs troupes continuaient à se tuer et à se mutiler.