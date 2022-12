La Russie abat un drone ukrainien près de sa base aérienne d’Engels

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’incident s’était produit aux premières heures de lundi et que trois militaires avaient été tués par des débris sur la base aérienne d’Engels qui abrite les bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes contre l’Ukraine. .

Engels est situé dans la région russe de Saratov, sur la Volga, à plus de 600 kilomètres (plus de 370 miles) à l’est de la frontière avec l’Ukraine.

C’est la deuxième fois qu’Engels est pris pour cible par des drones ukrainiens ; le 5 décembre, frappes de drones sans précédent sur Engels et la base de Dyagilevo dans la région de Riazan, dans l’ouest de la Russie tué un total de trois militaires et blessé quatre autres. Les frappes sur les bases aériennes ont été suivies d’un barrage massif de missiles de représailles en Ukraine qui a frappé des maisons et des bâtiments et tué des civils.