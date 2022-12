La Russie abat un drone ukrainien près de sa base aérienne d’Engels

KYIV, Ukraine (AP) – L’armée russe a rapporté lundi qu’elle avait abattu un drone ukrainien s’approchant d’une base aérienne au cœur de la Russie, la deuxième fois que la base aérienne était ciblée ce mois-ci, soulevant des questions sur l’efficacité des défenses aériennes russes si les drones peuvent voler aussi loin dans le pays.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que l’incident s’était produit aux premières heures de lundi et que trois militaires avaient été tués par des débris sur la base aérienne d’Engels qui abrite les bombardiers stratégiques à capacité nucléaire Tu-95 et Tu-160 qui ont été impliqués dans le lancement de frappes contre l’Ukraine. .

Engels est situé dans la région russe de Saratov, sur la Volga, à plus de 600 kilomètres (plus de 370 miles) à l’est de la frontière avec l’Ukraine.

Aucun dommage n’a été infligé aux avions russes, a indiqué le ministère.

Le porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne, Yurii Ihnat, s’adressant à la télévision ukrainienne lundi, n’a pas directement reconnu l’implication de son pays dans l’incident de lundi, mais a déclaré : “Ce sont les conséquences de l’agression russe”.

Il a ajouté: “Si les Russes pensaient que la guerre ne les affecterait pas au loin, ils se trompaient profondément”

Les responsables ukrainiens n’ont jamais confirmé l’envoi de drones en Russie. Ils ont maintenu l’ambiguïté sur les précédentes attaques très médiatisées, y compris les frappes de drones sur les bases militaires russes au début du mois.

Le 5 décembre, des frappes de drones sans précédent sur Engels et la base de Dyagilevo dans la région de Riazan, dans l’ouest de la Russie, ont tué au total trois militaires et en ont blessé quatre autres. Les frappes sur les bases aériennes ont été suivies d’un barrage massif de missiles de représailles en Ukraine qui a frappé des maisons et des bâtiments et tué des civils.

En Ukraine, au moins quatre civils ont été blessés dans les bombardements russes de cinq régions du sud-est du pays au cours des dernières 24 heures, selon le chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, Kyrylo Timochenko. Dans l’ensemble, l’intensité des bombardements dans la nuit de dimanche à lundi a été nettement inférieure.

Pour la première fois depuis des semaines, les forces russes n’ont pas bombardé la région de Dnipropetrovsk, qui borde les régions méridionales partiellement occupées de Kherson et Zaporizhzhia, a rapporté son gouverneur, Valentyn Reznichenko, sur Telegram.

“C’est la troisième nuit tranquille en 5,5 mois depuis que les Russes ont commencé à bombarder” les zones autour de la ville de Nikopol, a écrit Reznichenko. Nikopol est situé de l’autre côté du Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui est sous le contrôle des forces russes.

Les zones sous contrôle ukrainien de la région voisine de Kherson ont été bombardées 33 fois au cours des dernières 24 heures, selon le gouverneur ukrainien de Kherson, Yaroslav Yanushevich. Il n’y a pas eu de victimes.

Dimanche, les forces russes ont attaqué la ville de Kramatorsk, où se trouvent le quartier général des forces ukrainiennes. Trois missiles ont touché une installation industrielle et endommagé des bâtiments résidentiels, mais aucune victime n’a été signalée, selon le rapport sur le champ de bataille de la présidence ukrainienne.

Dans la région orientale partiellement occupée de Donetsk, de violents combats se poursuivent autour de la ville de Bakhmut, dont les forces russes tentent de s’emparer depuis des semaines pour consolider leur emprise sur l’est de l’Ukraine.

Dans la région voisine de Louhansk, qui est presque entièrement sous le contrôle de Moscou, les forces russes “subissent d’énormes pertes et les installations médicales sont submergées de soldats blessés”, a déclaré lundi à la télévision ukrainienne le gouverneur ukrainien de Lougansk, Serhiy Haidai. L’armée russe est en train de redéployer des parachutistes de la région de Kherson dans la région, a déclaré Haidai.

Samedi, une attaque meurtrière contre la ville de Kherson, qui a été reprise par les forces de Kyiv le mois dernier, a fait des dizaines de morts et de blessés. Les résidents locaux font la queue pour donner du sang aux blessés de l’attaque meurtrière, a déclaré lundi le gouverneur Yaroslav Yanushevich.