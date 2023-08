La RUSSIE prétend avoir abattu deux drones au-dessus de Moscou quelques heures seulement après une explosion meurtrière à l’usine de bombardiers furtifs de Poutine.

La capitale a été enveloppée par le chaos au cours des dernières 24 heures alors que les assauts aériens ont fait des ravages sur le propre sol du seigneur de guerre.

La deuxième attaque de drone survient quelques heures seulement après une explosion à l’usine de Zagorski

Une personne est morte et 60 autres ont été blessées dans l’explosion de mercredi Crédit : EPA

Le ministère russe de la Défense a accusé l’Ukraine d’être à l’origine des frappes et a qualifié le dernier incident d' »attaque terroriste ».

Les défenses aériennes ont détruit les drones et aucun dommage ni aucune victime n’ont été signalés, ont indiqué des responsables.

C’est la 12e fois au cours des trois dernières semaines que Moscou affirme avoir paralysé des assauts aériens sur la capitale.

L’Ukraine semble pousser le conflit aux portes de Vladimir Poutine alors que la nation tente de récupérer le territoire saisi dans sa contre-offensive.

Le président russe était déjà sous le choc après une attaque de drone présumée contre une usine technologique où ses bombardiers furtifs sont cachés.

Au moins une personne a été tuée dans l’explosion à l’usine de Zagorski qui a envoyé des flammes et de la fumée à des centaines de mètres dans le ciel.

Natalia Nikitina, 45 ans, est décédée à l’hôpital après avoir subi d’horribles brûlures, tandis qu’au moins 60 autres personnes ont été blessées.

Un énorme nuage de champignons a éclaté au-dessus de Moscou après l’explosion, tandis que des personnes se sont retrouvées piégées sous les décombres.

Des témoins ont fait état d’un « sifflet, d’un éclair et d’un rugissement » alors que l’explosion secouait l’usine de la région de Moscou.

Les premiers rapports qui ont épinglé l’explosion sur une attaque de drone ont ensuite été démentis par les responsables russes – mais les habitants de la région ont rapporté avoir vu quelque chose voler vers le bâtiment.

Cependant, les responsables locaux ont plutôt imputé l’explosion à un accident industriel à l’usine.

L’usine – utilisée pour fabriquer des optiques pour des missiles, des jets, des lunettes de vision nocturne et des lunettes de visée – a été laissée « en ruine ».

Le pronostic devrait être un autre coup de pied dans les dents pour Poutine, car il aurait été la base de son avion prisé.

L’usine est étroitement impliquée dans le développement du bombardier furtif russe de nouvelle génération, a rapporté le média indépendant Agentstvo.

Le site Web des marchés publics du gouvernement du pays indique que l’entreprise fournit des optiques aux forces de sécurité de Poutine.

Il semble que l’entreprise participe au développement du bombardier porteur de missiles stratégiques du tyran, un projet connu sous le nom de Messenger, depuis 2019.

Le rapport indique: « Les contrats d’État de l’usine ont cessé d’être publiés presque immédiatement après le début de la guerre – à partir de mars 2022.

« Mais les contrats conclus plus tôt sont toujours disponibles.

« Parmi eux – ‘mise en œuvre d’une partie intégrante des travaux de développement sur le code de sujet : Messenger-1OEP/L’.

« La durée du contrat est de 2027, le coût des travaux est de 69 millions de roubles » – 560 000 £ aux prix actuels après un effondrement de la valeur de la monnaie russe causé par la guerre de Poutine. »

Il est entendu que l’explosion à l’usine s’est produite dans un entrepôt contenant du matériel pyrotechnique.

Les fenêtres ont été soufflées des maisons voisines et une évacuation a été émise alors que le site de 17 000 pieds carrés continuait de brûler.

Un autre rapport local a déclaré que toute la ville avait reçu l’ordre d’évacuer.

Les médias de Baza ont déclaré que les enquêteurs de l’État examinaient le « sabotage » comme cause possible de l’explosion géante.

L’usine elle-même est l’un des principaux développeurs et fabricants d’une large gamme d’appareils d’observation, d’équipements médicaux pour le diagnostic et le traitement des maladies des tissus et des vaisseaux oculaires, de fluorographes et d’intensificateurs d’images à rayons X, ainsi que de divers appareils photométriques.

L’usine principale produit des viseurs nocturnes pour les chars russes et d’autres articles militaires de haute technologie.

Mais des explosifs se trouvaient sur une partie du territoire loué à la société PiroRos, qui était également en relation avec le ministère de la Défense.

Il s’agit d’une entreprise leader dans le développement et la production en série de jumelles et de monoculaires, et on pense qu’elle a des liens avec le ministère de la Défense en Russie.

Cependant, le gouverneur régional a insisté sur le fait que l’usine n’était pas en activité « depuis un certain temps ».

Des attaques de sabotage ainsi que de mystérieuses explosions et incendies ont été signalés dans toute la Russie depuis la vile invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine en février dernier.

L’Ukraine amène le conflit aux portes de Vladimir Poutine Crédit : AP

Les attaques aériennes sur Moscou sont devenues de plus en plus fréquentes ces dernières semaines Crédit : Getty