La Russie abandonne les charges contre Prigozhin et d’autres qui ont participé à une brève rébellion – Shaw Local

Les autorités russes ont déclaré mardi qu’elles avaient clos une enquête criminelle sur la rébellion armée avortée menée par le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin et qu’elles ne portaient aucune accusation contre lui ou ses troupes.

Le Service fédéral de sécurité, ou FSB, a déclaré que son enquête avait révélé que les personnes impliquées dans la mutinerie, qui avait duré moins de 24 heures après que Prigozhin l’avait déclarée vendredi, « avaient cessé leurs activités visant à commettre le crime », de sorte que l’affaire ne serait pas poursuivie.

C’était la dernière tournure d’une série d’événements étonnants qui ont jusqu’à présent fait peser la menace la plus grave sur l’emprise du président Vladimir Poutine sur le pouvoir au milieu de la guerre de 16 mois en Ukraine.

Au cours du week-end, le Kremlin s’est engagé à ne pas poursuivre Prigozhin et ses combattants après avoir arrêté la révolte samedi, même si Poutine les avait qualifiés de traîtres et que les autorités se sont précipitées pour fortifier les défenses de Moscou alors que les mutins approchaient de la capitale.

L’accusation d’organisation d’une mutinerie armée est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison. Prigozhin échappant aux poursuites contraste fortement avec la façon dont le Kremlin a traité ces manifestations anti-gouvernementales en Russie, où de nombreuses personnalités de l’opposition ont été condamnées à de longues peines dans des colonies pénitentiaires notoirement dures.

Le sort de Prigozhin est resté un mystère mardi. Le Kremlin a annoncé qu’il serait exilé en Biélorussie voisine, mais ni lui ni les autorités biélorusses ne l’ont confirmé.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur le chef de l’entrepreneur militaire privé Wagner, âgé de 62 ans.

Un projet de surveillance militaire biélorusse indépendant, Belaruski Hajun, a déclaré qu’un avion d’affaires que Prigozhin aurait utilisé a atterri près de Minsk mardi matin. L’équipe médiatique de Prigozhin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le président autoritaire biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié de Poutine qui a négocié un accord avec Prigozhin pour arrêter le soulèvement, n’a pas immédiatement abordé le sort de Prigozhin dans un discours mardi.

Loukachenko, qui a dirigé la Biélorussie d’une main de fer pendant 29 ans, étouffant sans relâche la dissidence et s’appuyant sur les subventions et le soutien politique russes, a décrit le soulèvement comme le dernier développement d’un affrontement entre Prigozhin et le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu. Leur querelle personnelle de longue date a parfois débordé, et Prigozhin a déclaré que la révolte visait à renverser Choïgou, pas Poutine.

Loukachenko a qualifié l’insurrection de menace importante, affirmant qu’il avait mis les forces armées biélorusses sur le pied de combat alors que la mutinerie se déroulait.

Comme Poutine, il a décrit la guerre en Ukraine en termes de menace existentielle pour la Russie, en disant : « Si la Russie s’effondre, nous périrons tous sous les décombres.

Peskov a refusé de divulguer des détails sur l’accord du Kremlin avec le chef Wagner. Il a seulement dit que Poutine avait fourni à Prigozhin « certaines promesses… certaines garanties », dans le but d’éviter un « scénario du pire ».

Les mercenaires ont abattu au moins six hélicoptères russes et un avion de communication militaire alors qu’ils avançaient sur Moscou, selon des informations russes. Le ministère de la Défense n’a publié aucune information sur les victimes, mais les médias ont déclaré qu’au moins une douzaine d’aviateurs avaient été tués.

Interrogé sur la raison pour laquelle les rebelles ont été autorisés à s’approcher à environ 200 kilomètres (environ 125 miles) de Moscou sans rencontrer de résistance sérieuse, le chef de la Garde nationale Viktor Zolotov a déclaré que les autorités avaient tenté de rassembler une force puissante capable d’arrêter l’assaut.

« Nous avons concentré nos forces en un poing plus près de Moscou », a-t-il déclaré aux journalistes. « Si nous les étalions finement, ils seraient venus comme un couteau dans du beurre. »

Zolotov a également déclaré que la Garde nationale manquait de chars de combat et d’autres armes lourdes et qu’elle les obtiendrait maintenant.

Dans un discours télévisé à l’échelle nationale lundi soir, Poutine a de nouveau qualifié les organisateurs de la rébellion de traîtres qui ont fait le jeu du gouvernement ukrainien et de ses alliés. Bien que critique à l’égard de Prigozhin, Poutine a salué l’action des troupes de Wagner en Ukraine et a crédité ceux qui « ne se sont pas livrés à des effusions de sang fratricides et se sont arrêtés au bord du gouffre ».

C’était « probablement dans le but de les retenir » dans le combat en Ukraine, car Moscou a besoin de « main-d’œuvre formée et efficace » alors qu’elle fait face à une contre-offensive ukrainienne, selon un groupe de réflexion basé à Washington.

L’Institut pour l’étude de la guerre a également noté que la rupture entre Poutine et Prigozhin est probablement irréparable et que fournir au chef Wagner et à ses loyalistes la Biélorussie comme refuge apparent pourrait être un piège.

L’insurrection de courte durée de Prigozhin a ébranlé les dirigeants russes et Poutine a cherché à projeter la stabilité.

Dans son discours de lundi, il a critiqué les « organisateurs » du soulèvement, sans nommer Prigojine. Il a également salué l’unité russe face à la crise, ainsi que les combattants de base de Wagner pour ne pas avoir laissé la situation sombrer dans une « effusion de sang majeure ».

Poutine est revenu sur ce thème dans un discours du Kremlin mardi – son troisième en quatre jours – aux soldats et aux forces de l’ordre, les félicitant d’avoir évité « une guerre civile ». Il a de nouveau déclaré que l’armée et le peuple ne soutenaient pas la mutinerie, mais a évité de mentionner Prigozhin par son nom.

Dans le cadre de l’effort visant à cimenter l’autorité de Poutine à la suite de la réponse chaotique à la mutinerie, la cérémonie a vu Poutine descendre les escaliers au tapis rouge du Palais des facettes en pierre blanche du XVe siècle du Kremlin pour s’adresser à une file de troupes.

Poutine a mentionné les victimes et les a honorées d’une minute de silence.

« Des pilotes, nos camarades de combat, sont morts en affrontant la mutinerie », a-t-il déclaré. « Ils n’ont pas hésité et ont rempli les ordres et leur devoir militaire avec dignité. »

La mention par Poutine des décès survient au milieu des déclarations de colère de certains blogueurs de guerre russes et d’activistes patriotiques qui se sont indignés du fait que Prigozhin et ses troupes n’aient pas été punis pour avoir tué les aviateurs. Prigozhin a exprimé ses regrets pour les morts dans une déclaration audio lundi, mais a déclaré que les troupes de Wagner avaient été licenciées parce qu’elles se faisaient bombarder.

Dans une autre démonstration d’autorité, Poutine a rencontré lundi soir des hauts responsables de la sécurité, des forces de l’ordre et de l’armée, dont Choïgou, que Prigozhin avait cherché à destituer.

Poutine a remercié son équipe pour son travail au cours du week-end, impliquant un soutien au Choïgou assiégé. Plus tôt, les autorités ont publié une vidéo de Choïgou passant en revue les troupes en Ukraine.

Dans sa déclaration provocante de lundi, Prigozhin s’est moqué de l’armée russe, mais a déclaré qu’il n’avait pas cherché à organiser un coup d’État contre Poutine.

Il n’est pas clair s’il pourra conserver sa force mercenaire. Poutine a proposé aux combattants de Prigozhin de passer sous le commandement du ministère russe de la Défense, de quitter le service ou de se rendre en Biélorussie.

Prigozhin a déclaré, sans donner plus de détails, que les dirigeants biélorusses avaient proposé des solutions qui permettraient à Wagner d’opérer « dans une juridiction légale », mais on ne savait pas ce que cela signifiait.

