La Russie abaisse son taux directeur de 150 points de base dans un mouvement de choc

“L’environnement extérieur de l’économie russe reste difficile et continue de limiter considérablement l’activité économique”, a déclaré la banque dans un communiqué, tout en notant que la baisse de l’activité commerciale est plus lente qu’elle ne l’avait prévu en juin.

La banque centrale de Russie a abaissé vendredi son taux directeur de 150 points de base plus que prévu, alors que le pays fait face à une monnaie forte, à un refroidissement de l’inflation et à une éventuelle récession.

Dans un communiqué publié vendredi, la CBR a déclaré qu’un nouveau ralentissement de l’inflation était dû à la fois à “l’influence d’un ensemble de facteurs ponctuels et à la faible demande des consommateurs”.

L’inflation annuelle est tombée à 15,9 % en juin, contre 17,1 % en mai, et a été estimée pour la dernière fois à 15,5 % au 15 juillet.

La banque a déclaré que sa future prise de décision sur le taux directeur sera guidée par la dynamique de l’inflation par rapport à son objectif et aux “processus de transformation économique”, alors qu’elle cherche à remanier son économie pour s’adapter aux sanctions économiques sévères et à long terme des puissances occidentales.

La CBR a déclaré qu’elle envisagerait la nécessité d’une nouvelle réduction du taux directeur au second semestre 2022, et voit l’inflation baisser légèrement entre 12% et 15% cette année, avant de tomber à 5%-7% en 2023 et de revenir à son Objectif de 4 % en 2024.

“La banque centrale n’a clairement pas ressenti le besoin de ralentir le rythme des baisses de taux compte tenu de l’atténuation des risques d’inflation et de l’ampleur du coup porté à l’activité économique”, a déclaré Liam Peach, économiste senior des marchés émergents chez Capital Economics.

“Cela dit, nous pensons que de nouvelles réductions seront plus progressives à l’avenir. Le taux directeur russe ajusté en fonction de l’inflation à 12 mois est désormais inférieur à 3%, ce qui est sa moyenne sur la période 2016-19.”

Peach a suggéré que les grands mouvements de taux sont maintenant dans le rétroviseur et que des réductions de 100 points de base ou moins sont plus susceptibles d’aller de l’avant.

“Globalement, nous nous attendons maintenant à ce que le taux directeur se termine cette année à 7,00% (auparavant 7,50%) et 2023 à 5,50%, ce qui est inférieur à ce que la plupart des gens attendent”, a-t-il ajouté.