La Russie a volé de l’argent et des armes occidentaux volés vers l’Iran: rapport

La Russie a envoyé de l’argent et des armes occidentales volées à l’Iran en août, le premier aperçu de ce que Téhéran a obtenu en échange de son aide à l’effort de guerre russe en Ukraine.

“Comme toujours, il n’y a pas de repas gratuit dans la politique internationale et notamment parmi Moscou et Téhéran”, a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal à la Fondation pour la défense des démocraties, à Fox News Digital. “Non seulement l’Iran utilise l’Ukraine comme un autre terrain d’essai pour ses menaces aériennes sans pilote, mais il peut également renforcer la machine de guerre de Poutine qui détourne l’attention du monde du Moyen-Orient et impose une stratégie de mort par mille coupures contre l’Occident. .”

Les commentaires de Ben Taleblu interviennent après qu’un reportage de Sky News a révélé mardi que la Russie avait volé plus de 140 millions de dollars de missiles antichars et antiaériens occidentaux volés vers l’Iran. Les armes comprennent un missile antichar britannique NLAW, un missile antichar américain Javelin et un missile antiaérien Stinger qui faisaient partie d’une cargaison vers l’Ukraine, mais “tombent entre les mains des Russes”, a indiqué le média, citant une source de sécurité. .

La source a déclaré que l’expédition d’armes occidentales pourrait permettre à l’Iran de les désosser et de les utiliser dans de futures guerres », ce que Ben Taleblu a averti qu’il « améliorerait les capacités de production d’armes nationales déjà en évolution de l’Iran ».

Sky News a partagé des photos satellites qui, selon eux, montrent deux avions-cargos militaires russes à l’aéroport de Mehrabad à Téhéran en août, la source affirmant que l’argent et les munitions étaient le paiement de la Russie pour les drones suicides que l’Iran a fournis à la Russie pour une utilisation en Ukraine au cours des derniers mois. .

La source a ajouté que la Russie a ajouté plus de drones d’une valeur de plus de 200 millions de dollars au cours des derniers jours.

“Pour la première fois, nous avons une idée de ce que la Russie pourrait fournir à l’Iran en échange de munitions et de véhicules aériens de combat sans pilote”, a déclaré Ben Taleblu. “De plus, le dernier rapport confirme les préoccupations israéliennes passées concernant les problèmes qui pourraient découler de transferts potentiels de systèmes de défense aérienne vers l’Ukraine, comme le dôme de fer.”

En octobre, le chef du Likud Benjamin Netanyahu, qui devrait retrouver son poste de Premier ministre après les élections législatives israéliennes de 2022, s’est dit préoccupé par le fait qu’Israël accepte d’envoyer des armes anti-aériennes à l’Ukraine, arguant que de telles cargaisons risquent de se retrouver en Iran.

“Sur la question des armes, il y a toujours une possibilité, et cela s’est produit à maintes reprises, que les armes que nous avons fournies sur un champ de bataille finissent entre les mains des Iraniens et qu’elles soient utilisées contre nous”, a déclaré Netanyahu lors d’une interview en octobre avec MSNBC. “Sur les hauteurs du Golan, où nous essayons d’empêcher l’Iran de créer un deuxième front libanais, un deuxième front terroriste contre nous, nous rencontrons des armes fabriquées par Israël.”