La Russie a une date pour les pourparlers de l’UEFA sur un retour potentiel – médias

Une réunion serait prévue plus tard ce mois-ci alors que les officiels tentent de trouver un moyen de revenir à la compétition pour les équipes russes

Les responsables du football russe et leurs homologues de l’instance dirigeante européenne de l’UEFA tiendront des pourparlers la semaine prochaine pour discuter de l’assouplissement potentiel des sanctions contre les équipes russes, a-t-on appris.

Les équipes russes sont actuellement interdites de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA en raison du conflit en Ukraine. Fin décembre, l’Union russe de football (RFU) a annoncé qu’elle créerait un groupe de travail aux côtés de l’UEFA dans le but de trouver une éventuelle voie de retour aux tournois internationaux.

“Une réunion de représentants de la RFU et de l’UEFA est prévue au bureau de l’UEFA le 24 janvier, au cours de laquelle seront discutées les opportunités potentielles de retour des clubs et équipes russes aux matches internationaux”, a-t-il ajouté. a déclaré vendredi une source RFU, citée par l’agence de presse TASS. “De la RFU, (secrétaire général) Maxim Mitrofanov et Aleksandr Alaev (président de la Premier League russe) participeront à la réunion.”

Il a également été rapporté vendredi que le président de la RFU, Aleksandr Dyukov, devrait participer à la première réunion du Comité exécutif de l’UEFA en 2023, prévue le 25 janvier au siège de l’organisation à Nyon, en Suisse. Dyukov doit être présent en personne, selon le service de presse de la RFU.

Les responsables russes cherchent à annuler les interdictions de l’UEFA et de la FIFA imposées à leurs équipes, qui avaient été initialement imposées fin février en réponse au début de la campagne militaire de Moscou en Ukraine.

Les sanctions signifient que l’équipe nationale masculine russe a été privée de la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, et la Russie a déjà été retirée du processus de qualification pour les Championnats d’Europe de l’UEFA 2024. Au niveau des clubs, les équipes russes sont interdites de compétitions telles que la prestigieuse Ligue des champions de l’UEFA pendant au moins la saison 2022/23.

La RFU a fait appel des interdictions de l’UEFA et de la FIFA auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, mais jusqu’à présent sans succès. Les responsables russes n’ont pas exclu de poursuivre leur affaire devant le Tribunal fédéral suisse.

Après avoir été écartée des compétitions de l’UEFA, il a été suggéré que la Russie pourrait quitter l’organisation européenne et tenter de rejoindre son homologue asiatique, l’AFC. Le raisonnement est que les équipes russes trouveraient potentiellement un retour plus rapide à la compétition dans un environnement plus accueillant, en particulier avant la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

En fin de compte, la RFU a choisi de créer son groupe de travail aux côtés de l’UEFA dans le but de résoudre les restrictions actuelles. Les responsables russes visent le début du mois d’avril pour une décision à ce sujet.