La Russie a tué extrajudiciairement 441 civils dans la région de Kyiv, selon l’ONU

Les forces russes ont tué de manière extrajudiciaire au moins 441 civils à l’extérieur de Kyiv, dans ce qui équivalait probablement à des crimes de guerre, au cours des premières semaines de l’invasion de l’Ukraine, a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans un rapport publié jeudi. Le nombre réel de civils tués sommairement est susceptible d’être “considérablement plus élevé”, selon le rapport.

Basé sur des enquêtes lancées après la découverte de centaines de corps de civils après le retrait initial de la Russie de la région de Kyiv début avril, le rapport documente de manière brutale et détaillée la violence infligée aux Ukrainiens dans les zones occupées autour de la capitale.

Les conclusions s’ajoutent aux preuves de plus en plus nombreuses que les forces russes ont ciblé et exécuté sommairement des civils ukrainiens en violation grave du droit international.

Des témoins ont déclaré aux enquêteurs de l’ONU que sous l’occupation russe, tout ce qui était perçu comme un soutien aux forces ukrainiennes, y compris les vêtements à motifs de camouflage et les historiques de SMS, devenait un motif de mort.

Certains Ukrainiens ont été tués alors qu’ils se trouvaient dans des centres de détention de fortune et ont été retrouvés les mains liées, des blessures par balle et des blessures suggérant la torture, selon le rapport. D’autres civils ont été abattus dans leur arrière-cour, dans des convois de voitures fuyant les hostilités, alors qu’ils étaient à vélo ou à pied pour trouver de la nourriture ou rendre visite à des proches.

“Il y a de fortes indications que les exécutions sommaires documentées dans le rapport constituent un crime de guerre d’homicide volontaire”, a déclaré le commissaire aux droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, dans un communiqué mercredi, lors d’une visite en Ukraine.

Le rapport a enquêté sur des exécutions extrajudiciaires dans 102 villages et villes entre le 24 février, jour de l’invasion russe, et le 6 avril, lorsque ses forces se sont retirées des environs de Kyiv après avoir échoué à prendre la capitale. Près de 90% des civils tués dans ces affaires étaient des hommes, auxquels s’ajoutent 72 femmes, 20 garçons et 8 filles, selon les conclusions de l’ONU.

Des exécutions sommaires ont eu lieu dans les trois régions – Kyiv, Tchernihiv et Soumy – bien que les enquêteurs de l’ONU aient constaté un nombre de morts plus élevé dans certaines villes, comme Bucha, où ils ont documenté 73 meurtres sommaires de civils et s’efforçaient d’en corroborer 105 autres.

Lors d’un incident, le 7 mars, des soldats russes ont envahi une maison familiale à Bucha et arrêté un homme de 27 ans, selon le rapport. La mère a retrouvé son fils dans la cour d’une maison le lendemain: il avait l’air terrifié, semblait avoir une main blessée et était entouré de soldats, qui lui ont ordonné de rester à l’écart, a-t-elle déclaré aux enquêteurs de l’ONU. Quelques semaines plus tard, le lendemain du retrait des troupes russes le 30 mars, elle l’a retrouvé abattu dans le sous-sol de la maison.

Dans un autre cas à Bucha, le 16 mars, une femme de 64 ans et un homme de 65 ans ont tenté d’aider une femme de 23 ans en sang qu’un soldat russe avait amenée dans leur jardin. Le soldat est parti et bientôt un officier russe est arrivé : il a immédiatement abattu les trois morts, ont déclaré des témoins aux enquêteurs de l’ONU.

Le rapport a souligné “l’absence d’enquête sérieuse” de la Russie sur les exécutions extrajudiciaires présumées par ses soldats et n’a trouvé “aucune indication” que la Russie a l’intention d’enquêter.

Fin septembre, le procureur général d’Ukraine a enregistré plus de 35 000 allégations de violations russes des « règles de la guerre », selon les Nations Unies. Mais Kyiv est confrontée à “de nombreux défis dans les enquêtes et les poursuites concernant les homicides volontaires présumés de civils”, en partie en raison d’un manque d’expertise médico-légale et de difficultés à collecter des données dans le brouillard de la guerre, selon le rapport.

En mai, un tribunal ukrainien a condamné le premier, et jusqu’à présent le seul, soldat russe d’avoir sommairement tué un civil. Des efforts internationaux pour constituer des dossiers de crimes de guerre sont en cours, bien que les procès soient probablement dans des années.

“Les victimes et les survivants de ces violations ont droit à la vérité, à la justice et à des réparations – la responsabilité doit être assurée dès que possible”, a déclaré Türk dans le communiqué.