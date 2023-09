La Russie a transformé la nourriture, l’énergie et même les enfants en armes contre l’Ukraine, déclare Zelensky à l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré mardi que la Russie « militarise » tout, de la nourriture et de l’énergie aux enfants enlevés, dans sa guerre contre l’Ukraine – et il a averti les dirigeants du monde que la même chose pourrait leur arriver.

« Lorsque la haine est utilisée comme arme contre une nation, elle ne s’arrête jamais là », a-t-il déclaré lors de la réunion annuelle de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies. « Le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en armes contre vous – contre l’ordre international fondé sur des règles. »

La guerre en Ukraine a aggravé les perturbations majeures de l’approvisionnement mondial causées par la pandémie, entraînant une forte hausse des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, ébranlant l’économie mondiale et aggravant les difficultés dans de nombreux pays en développement.

Les canaux d’approvisionnement en énergie vers l’Europe depuis la Russie, un important producteur de pétrole et de gaz, vieux de plusieurs décennies, ont été interrompus ou gravement perturbés par la guerre en raison des sanctions, des différends commerciaux, des fermetures de pipelines et des efforts majeurs des pays occidentaux pour trouver des sources alternatives. La Russie et l’Ukraine sont également d’importants exportateurs de céréales, et la Russie s’est retirée l’été dernier d’un accord autorisant les expéditions de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Zelensky a souligné les pénuries de nourriture et de carburant, et il a souligné ce que l’Ukraine considère comme des enlèvements d’au moins des dizaines de milliers d’enfants enlevés à l’Ukraine après l’invasion de Moscou : « Que va-t-il leur arriver ?

« En Russie, on apprend à ces enfants à haïr l’Ukraine et tous les liens avec leurs familles sont rompus. Et il s’agit clairement d’un génocide », a déclaré Zelensky dans un discours qui a duré 15 minutes – la limite de temps souvent ignorée de la réunion.

La Cour pénale internationale a émis en mars un mandat d’arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et un autre responsable, les accusant d’avoir enlevé des enfants en Ukraine. Les autorités russes ont nié tout transfert forcé d’enfants, affirmant que certains jeunes ukrainiens étaient placés dans une famille d’accueil.

La Russie aura l’occasion de s’adresser à l’Assemblée générale samedi. L’ambassadeur adjoint de l’ONU, Dmitri Polyansky, était assis à la place de la Russie lors du discours de Zelensky.

« Est-ce qu’il a parlé? » Polyansky a déclaré avec un sourire ironique lorsqu’un journaliste d’Associated Press lui a demandé quelle était sa réaction à ce discours. «Je n’ai pas remarqué qu’il parlait. J’étais sur mon téléphone.

Zelensky est apparu sur la scène mondiale à un moment sensible de la campagne menée par son pays pour maintenir le soutien international à son combat. Près de 19 mois après que Moscou a lancé une invasion à grande échelle, les forces ukrainiennes se lancent depuis trois mois dans une contre-offensive qui ne s’est pas déroulée aussi rapidement ni aussi bien qu’espéré initialement.

L’Ukraine et ses alliés présentent la cause du pays comme une bataille pour l’état de droit international, pour la souveraineté de chaque pays ayant un voisin puissant et potentiellement expansionniste, et pour la stabilité des approvisionnements alimentaires et énergétiques mondiaux.

« Nous devons résister aujourd’hui à cette agression flagrante et dissuader d’autres agresseurs potentiels demain », a déclaré mardi le président américain Joe Biden devant l’Assemblée dans son propre discours. Lorsqu’il a promis son soutien à l’Ukraine, il y a eu une salve d’applaudissements, notamment de la part de Zelensky.

La Russie insiste sur le fait que sa guerre est justifiée, affirmant qu’elle défend les russophones d’Ukraine contre un gouvernement hostile et qu’elle protège les intérêts russes contre l’empiétement de l’OTAN, et bien plus encore.

La guerre a duré plus longtemps et les pertes ont été plus importantes que ce que la Russie espérait, et les combats ont suscité une condamnation internationale généralisée contre Moscou.

Mais le Kremlin a aussi des amis influents qui n’ont pas rejoint le chœur de la censure : la Chine et l’Inde, par exemple, ont adopté des positions neutres. C’est également le cas de nombreux pays du Moyen-Orient et d’Afrique. De nombreux pays d’Amérique latine et des Caraïbes préfèrent concentrer l’attention mondiale sur d’autres problèmes mondiaux, notamment le changement climatique et les conflits en Afrique.

Moscou tient à afficher son influence mondiale et ses relations avec la Chine et insiste sur le fait qu’elle ne peut pas être isolée sur le plan international par les États-Unis et ses alliés européens.

Pendant ce temps, l’Ukraine craint que le soutien de ses alliés ne diminue. Ils ont fourni des armes pour une valeur de plusieurs milliards de dollars, mais craignent que leurs stocks ne diminuent et que les sous-traitants de la défense aient du mal à dynamiser leurs chaînes de production.

Quelques heures avant que Zelensky ne prenne la parole à l’ONU, les dirigeants alliés de la défense se sont réunis dans une base militaire américaine en Allemagne pour discuter des prochaines étapes. Certains pays ont promis davantage d’argent et d’armes. Mais un point de friction clé est de savoir s’il faut ou non fournir les missiles à plus longue portée dont Kiev insiste sur le fait qu’elle a besoin.

Le Congrès américain évalue la demande de Biden de fournir jusqu’à 24 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine, dans un contexte de division partisane croissante sur les dépenses consacrées au conflit. Zelensky devrait passer du temps jeudi au Capitole et rencontrer Biden à la Maison Blanche.

Après avoir atterri lundi à New York, Zelensky a suggéré que l’ONU devait répondre du fait d’avoir permis à l’envahisseur de son pays de siéger aux tables du pouvoir.

S’il y a encore « une place pour les terroristes russes » aux Nations Unies, « c’est une question qui concerne tous les membres des Nations Unies », a déclaré Zelensky après avoir rendu visite aux militaires ukrainiens blessés à l’hôpital universitaire de Staten Island.

La Russie est un membre permanent, doté d’un droit de veto, du Conseil de sécurité de l’ONU, chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Zelensky a pris à partie les Nations Unies avant même la guerre. Dans un exemple mémorable, il a déploré lors de l’Assemblée générale de 2021 que l’ONU était « un super-héros à la retraite qui a depuis longtemps oublié à quel point ils étaient formidables ».

Ancien comédien et acteur entré en fonction en 2019, Zelensky est devenu plus tard un leader en temps de guerre, portant des treillis militaires, rassemblant les citoyens chez lui et apparaissant virtuellement et en personne devant de nombreuses instances internationales.

À l’hôpital de Staten Island, il a décerné des médailles aux militaires ayant perdu un membre. Avec l’aide d’une organisation caritative basée dans le New Jersey appelée Kind Deeds, 18 soldats ont été équipés de prothèses et suivent une thérapie physique ambulatoire, ont indiqué les dirigeants de l’hôpital.

« Nous vous attendrons tous à la maison », a déclaré Zelensky à ceux qu’il a rencontrés. « Nous avons absolument besoin de chacun d’entre vous. »

Gatopoulos a rapporté d’Athènes. La rédactrice d’Associated Press Edith M. Lederer a contribué depuis les Nations Unies.

Jennifer Peltz et Derek Gatopoulos, Associated Press