La Russie a tiré plus de 80 missiles de croisière sur l’Ukraine en “représailles” à l’explosion du pont de Kertch, selon des responsables

La décision de la Russie de tirer plus de 80 missiles de croisière sur l’Ukraine était “probablement” des représailles à l’explosion sur le pont de Kertch, où un réservoir de carburant s’est enflammé le week-end dernier, ont déclaré des responsables du renseignement.

“Le président Poutine a affirmé que les frappes étaient en représailles à l’attaque du pont de Kertch”, ont déclaré les services de renseignement de la Défense britannique dans une mise à jour dimanche matin. “Le ministère ukrainien de la Défense a rapporté que plus de la moitié des projectiles avaient été abattus, mais des dizaines ont frappé Kyiv et d’autres centres de population, tuant des civils et endommageant des infrastructures civiles.”

Une explosion a secoué le pont de Kertch, qui relie la péninsule de Crimée à la Russie, samedi dernier lorsqu’un réservoir de carburant a pris feu, provoquant la chute d’une partie de la structure dans l’eau en contrebas, ont déclaré des responsables russes.

Les trois personnes décédées dans l’explosion étaient vraisemblablement des passagers de la voiture à côté du camion qui a explosé.

EXPLOSION ROCKS KERCH PONT RELIANT LA RUSSIE ET ​​LA CRIMÉE, 3 MORTS: OFFICIELS

Quelques jours après l’explosion, le Service fédéral de sécurité (FSB) russe a affirmé que le chef du renseignement ukrainien était à l’origine de “l’attaque terroriste” et a arrêté plusieurs personnes également soupçonnées d’être responsables, selon le média russe TASS.

Cinq Russes et trois citoyens ukrainiens et arméniens ont été arrêtés le 12 octobre en lien avec l’attentat.

LA RUSSIE DIT QUE LE CHEF DU RENSEIGNEMENT UKRAINIEN EST RESPONSABLE DE L’ATTAQUE AU PONT DE CRIMÉE, AUGMENTANT LE RISQUE D’ASSASSINAT

L’Ukraine n’a pas officiellement déclaré qu’elle était impliquée dans l’attaque, bien que la destruction du pont puisse bénéficier à ses efforts de guerre, car les dommages au pont ont désactivé certains points d’accès au transport entre la Russie continentale et ses lignes de front.

Moscou veut accélérer la réparation du pont de Kertch et Poutine a déclaré qu’il souhaitait qu’il soit restauré à pleine fonctionnalité d’ici le 1er juillet 2023. Sa construction sera gérée par Nizhneangarsktransstroy LLC, a rapporté un média ukrainien.

Le pont de Kertch a été initialement construit en 2018 à la suite de l’occupation russe de la Crimée en 2014. Il sert de voie d’accès directe à travers le détroit de Kertch.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.