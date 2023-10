La Russie a testé avec succès le missile à propulsion nucléaire Burevestnik

On sait peu de choses sur le Burevestnik, qui se traduit par « Pétrel tempête » et a reçu le nom de code Skyfall de l’OTAN.

Sur le site Internet du ministère russe de la Défense, le Burevestnik est décrit comme un missile de croisière à propulsion nucléaire doté d’une « portée illimitée ».

Sa propulsion nucléaire pourrait lui permettre de couvrir une plus longue distance et de rester en vol beaucoup plus longtemps que les autres missiles, mais pourrait également le rendre moins fiable, selon les experts.

Animation partagé en 2018 montre le missile volant autour de la planète, contournant les systèmes de défense antimissile et atteignant finalement la côte Pacifique de l’Amérique du Nord. Mais des doutes subsistent quant à la rapidité avec laquelle la Russie pourrait développer une nouvelle arme majeure de cette envergure et quant à sa facilité de manipulation.

Un test présumé échoué du Burevestnik en 2019 a tué cinq scientifiques et provoqué un pic de radiations dans une ville voisine.

Technologiquement, cette arme ne représente pas vraiment un défi, a déclaré Alberque, mais son déploiement en toute sécurité est beaucoup plus difficile. « Il y a une raison pour laquelle les États-Unis ont abandonné cette technologie pendant la guerre froide. C’est juste une mauvaise idée », a-t-il ajouté.

L’échec du test en 2019 illustre les dangers de cette technologie, a-t-il ajouté.

Parler de ses essais nucléaires pourrait être avant tout une tentative d’intimider l’Occident et d’imposer des concessions à l’Ukraine, mais le retrait de Moscou du traité d’interdiction des essais nucléaires serait une affaire énorme, a déclaré Alberque. La Russie fait partie du système de surveillance mondial qui permet de détecter les explosions nucléaires et la perte des capteurs russes porterait « un coup de massue » à cette capacité, a-t-il ajouté.

Selon les Nations Uniesle dernier essai nucléaire de l’Union soviétique a eu lieu à la fin des années 1990, de sorte que la reprise des essais nucléaires par la Russie de Poutine constituerait un développement majeur qui pourrait encore aggraver les tensions mondiales.

La rhétorique de Poutine fait suite à des mois de menaces nucléaires de la part de certains des plus ardents partisans de la guerre en Russie.

Dès les premiers mois de l’invasion, des experts de la télévision d’État russe ont appelé à des frappes nucléaires contre les capitales occidentales en réponse à leur aide militaire à l’Ukraine. L’ancien président Dmitri Medvedev, aujourd’hui secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, a également promis à plusieurs reprises de libérer l’arsenal nucléaire russe.

Mais il semble que l’un des va-t-en-guerre nucléaire à plein temps du Kremlin soit allé trop loin cette semaine.

Margarita Simonyan, rédactrice en chef du réseau russe anglophone RT, suggéré dimanche qu’il n’est pas nécessaire de lancer des frappes nucléaires contre Washington alors qu’une explosion thermonucléaire au-dessus du territoire russe, comme la Sibérie à l’extrême est de la Russie, mettrait hors service tous les systèmes radioélectroniques et satellitaires, ce qui porterait un coup majeur à l’Occident. « Rien d’aussi terrible n’arriverait » à la région ou aux habitants, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’était l’une des options « les plus humaines » qu’elle voyait disponibles.

Ce commentaire a suscité l’indignation de certains responsables russes, notamment en Sibérie.

Le Kremlin a j’ai essayé de prendre mes distances des commentaires de Simonyan, affirmant qu’elle n’occupe aucun poste gouvernemental et que ses propos ne reflètent donc pas toujours sa position officielle.

Simonyan a semblé revenir sur ses propos après la vague d’indignation, affirmant qu’elle n’avait jamais réellement suggéré « une telle hérésie ».