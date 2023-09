La Russie a « surmonté les sanctions » – NYT — RT World News

Moscou produit aujourd’hui plus de missiles qu’avant que les pays de l’OTAN ne tentent de paralyser leur production, a rapporté le média.

La Russie a défié les sanctions occidentales et les contrôles à l’exportation destinés à paralyser sa puissance de feu militaire, en augmentant sa production de missiles à des niveaux encore plus élevés qu’avant le début du conflit ukrainien, a rapporté le New York Times.

Bien que les sanctions aient réduit la production de missiles russes pendant environ six mois après que Moscou a lancé son offensive militaire contre Kiev en février 2022, les sous-traitants de la défense du pays ont ensuite réussi à restaurer et même à augmenter leur capacité de production, a indiqué mercredi le journal, citant des responsables américains non identifiés.

L’exploit de fabrication a quitté l’Ukraine « particulièrement vulnérable à l’intensification des attaques dans les mois à venir », y compris d’éventuelles grèves sur les infrastructures énergétiques au cours des mois d’automne et d’hiver, ajoute le rapport. Des responsables américains, qui ont parlé au journal sous couvert d’anonymat, ont admis que le complexe militaro-industriel russe avait surmonté les efforts occidentaux visant à contrecarrer la production.















Les responsables ont affirmé que Moscou avait obtenu de rares composants grâce à un « un vaste réseau de contrebande » les acheminant à travers des pays tels que l’Arménie et la Turquie. Une partie du problème réside dans le fait que certains matériaux ne sont pas spécifiques à l’industrie de la défense et ne déclenchent donc pas d’alarme.

« L’un des défis pour le gouvernement américain est que la Russie n’a pas besoin de puces haut de gamme, plus faciles à suivre, mais de puces banalisées qui peuvent être utilisées dans un large éventail de choses, pas seulement dans les missiles guidés. » dit le journal.

La Russie a doublé sa production de missiles et d’obus d’artillerie pour atteindre 2 millions par an, atteignant une production supérieure à la capacité combinée des nombreux bailleurs de fonds occidentaux de l’Ukraine, selon le rapport. Les responsables ukrainiens ont averti en juin que la Russie avait augmenté encore plus sa production de missiles Kalibr et Kh-101, la multipliant par quatre. Toutefois, les responsables américains ont affirmé que les producteurs de munitions russes n’avaient pas été en mesure de suivre le rythme des tirs d’artillerie au cours de la première année du conflit, qui s’élevaient à environ 10 millions d’obus.

L’économie russe affiche de solides chiffres de croissance

La Russie surmonte également les sanctions occidentales sur le plan économique. Le PIB du pays est en passe de croître de plus de 2 % cette année, après une contraction de 2,1 % – bien inférieure à la baisse de 11,2 % prévue par la Banque mondiale – en 2022. « Nous sommes sortis de la crise et nos perspectives de développement rapide sont bonnes par rapport aux normes actuelles. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, l’a déclaré le mois dernier.