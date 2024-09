La Russie a stocké des missiles dans des missiles Toropets ; l’Ukraine a bombardé le pays avec 100 drones

Toropets brûle. Via les réseaux sociaux

Mardi, avant l’aube, un important groupe de drones ukrainiens a décollé de l’Ukraine vers le nord jusqu’à Toropets, une ville de l’ouest de la Russie qui abrite le 107e Arsenal, un immense dépôt de munitions alimentant la force russe combattant en Ukraine, à 300 miles au sud.

L’arsenal a explosé avec suffisamment de force enregistrer comme un petit tremblement de terreattirer l’attention des satellites de détection d’incendie de la NASA et obliger les autorités locales à ordonner l’évacuation des résidents à proximité. parcelle des munitions russes ont pris feu.

Lequel Les munitions ne sont pas claires. Selon Selon le groupe d’analyse ukrainien Frontelligence Insight, l’arsenal stockait des roquettes de 122 millimètres, des bombes de mortier de 82 millimètres et des munitions de 7,62 millimètres pour fusils et mitrailleuses.

Mais il est également possible que l’arsenal ait contenu des stocks d’armes beaucoup plus puissantes et rares. Sources officielles dit RBC-Ukraine a déclaré que ces stocks comprenaient des missiles de défense aérienne S-300 et des missiles balistiques Iskander et KN-23, ces derniers étant fabriqués par la Corée du Nord. Les Russes utilisent les S-300, les Islanders et les KN-23 pour bombarder les villes et les infrastructures électriques ukrainiennes à des centaines de kilomètres de distance.

Le fait que tant de munitions russes parmi les meilleures auraient été concentrées en un seul endroit explique pourquoi l’Ukraine a consacré une force aussi importante à l’attaque. RBC-Ukraine a affirmé que plus de 100 drones étaient impliqués, ce qui pourrait inciter les Toropets à attaquer le le plus grand Frappe ukrainienne sur une cible en Russie depuis que la Russie a élargi sa guerre contre l’Ukraine il y a 30 mois.

« Sans exagération, il s’agit d’une avancée très significative », a expliqué Frontelligence Insight. « Nous sommes probablement confrontés à la perte de milliers de tonnes de matériaux explosifs, d’obus et de roquettes. »

Le scénario le plus optimiste pour la Russie est que seuls quelques missiles balistiques se trouvaient à Toropets – et que ceux qui ont été perdus pourraient être remplacés à terme, peut-être par ce premier lot de missiles provenant d’Iran. Le pire scénario pour la Russie est qu’elle vienne de perdre une partie importante de ses meilleures munitions pour des attaques en profondeur en Ukraine.

Pour l’Ukraine, le raid de Toropets pourrait marquer un tournant. Depuis plusieurs mois, les responsables de Kiev demandent à leurs homologues européens et américains l’autorisation d’utiliser des munitions à longue portée – des missiles de croisière britanniques Storm Shadow et français SCALP-EG ainsi que des roquettes de l’armée américaine Tactical Missile System – sur des cibles situées au cœur de la Russie, y compris sur des stocks de munitions.

Mais les Européens et les Américains ont systématiquement refusé cette permission, alors même que le nombre de victimes civiles causées par les frappes russes en profondeur s’est alourdi.

Manifestement frustrés, les Ukrainiens ont redoublé d’efforts pour produire des armes développées localement – ​​des drones et des missiles – qu’ils peuvent tirer sur des cibles en Russie sans demander la permission à qui que ce soit au préalable.

En faisant exploser l’arsenal de Toropets, ces armes artisanales ont peut-être porté le coup le plus dur à ce jour – et sauvé potentiellement des dizaines de vies ukrainiennes en empêchant de futures attaques russes. « Un résultat très important a été obtenu », a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. dit quelques heures seulement après l’explosion de Toropets.