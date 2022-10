La Russie a semé la douleur et la peur à Izium – Kelowna Capital News

La première fois que les soldats russes l’ont attrapé, ils l’ont jeté ligoté et les yeux bandés dans une tranchée recouverte de planches de bois pendant des jours entiers.

Puis ils l’ont battu, encore et encore : Jambes, bras, un marteau dans les genoux, le tout accompagné de furieuses diatribes contre l’Ukraine. Avant de le laisser partir, ils lui ont retiré son passeport et sa carte d’identité militaire ukrainienne – tout ce qu’il avait pour prouver son existence – et se sont assurés qu’il savait exactement à quel point sa vie était sans valeur.

“Personne n’a besoin de vous”, a raillé le commandant. “Nous pouvons vous tirer dessus à tout moment, vous enterrer à un demi-mètre sous terre et c’est tout.”

La rencontre brutale de fin mars n’était que le début. Andriy Kotsar serait capturé et torturé deux fois de plus par les forces russes à Izium, et la douleur serait encore pire.

La torture russe à Izium était arbitraire, répandue et absolument routinière pour les civils et les soldats dans toute la ville, a révélé une enquête de l’Associated Press. Alors que la torture était également évidente à Bucha, cette banlieue dévastée de Kyiv n’a été occupée que pendant un mois. Izium a servi de plaque tournante pour les soldats russes pendant près de sept mois, au cours desquels ils ont établi des sites de torture partout.

Sur la base des récits des survivants et de la police, les journalistes de l’AP ont localisé 10 sites de torture dans la ville et ont eu accès à cinq d’entre eux. Ils comprenaient une fosse profonde sans soleil dans un complexe résidentiel avec des dates gravées dans le mur de briques, une prison souterraine moite qui puait l’urine et la nourriture pourrie, une clinique médicale, un poste de police et un jardin d’enfants.

L’AP s’est entretenu avec 15 survivants de la torture russe dans la région de Kharkiv, ainsi qu’avec deux familles dont les proches ont disparu aux mains des Russes. Deux des hommes ont été emmenés à plusieurs reprises et maltraités. Un soldat ukrainien battu et inconscient a été montré à sa femme pour la forcer à fournir des informations qu’elle n’avait tout simplement pas.

L’AP a également confirmé que huit hommes avaient été tués sous la torture alors qu’ils étaient détenus en Russie, selon des survivants et des familles. Tous sauf un étaient des civils.

Sur un charnier créé par les Russes et découvert dans les bois d’Izium, au moins 30 des 447 corps récemment fouillés portaient des marques visibles de torture – mains liées, blessures par balle, blessures au couteau et membres cassés, selon le Kharkiv régional le bureau du procureur. Ces blessures correspondaient aux descriptions de la douleur infligée aux survivants.

Des journalistes de l’AP ont également vu des corps aux poignets liés dans la fosse commune. Au milieu des arbres se trouvaient des centaines de simples croix de bois, la plupart marquées uniquement de chiffres. L’un d’eux a déclaré qu’il contenait les corps de 17 soldats ukrainiens. Au moins deux autres fosses communes ont été découvertes dans la ville, toutes fortement minées, ont indiqué les autorités.

Un médecin qui a soigné des centaines de blessés d’Izium pendant l’occupation russe a déclaré que des personnes arrivaient régulièrement à sa salle d’urgence avec des blessures compatibles avec la torture, notamment des coups de feu aux mains et aux pieds, des fractures, de graves ecchymoses et des brûlures. Personne n’expliquerait leurs blessures, a-t-il dit.

“Même si les gens venaient à l’hôpital, le silence était la norme”, a déclaré le chef Dr Yuriy Kuznetsov. Il a ajouté qu’un soldat était venu se faire soigner pour des blessures à la main, manifestement parce qu’il avait été menotté, mais l’homme a refusé de dire ce qui s’était passé.

Des hommes ayant des liens avec les forces ukrainiennes ont été ciblés à plusieurs reprises pour être torturés, mais tout homme adulte risquait de se faire prendre. Matilda Bogner, chef de la mission des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine, a déclaré à l’AP qu’ils avaient documenté “des pratiques généralisées de torture ou de mauvais traitements de détenus civils” par les forces russes et leurs affiliés. La torture des soldats était également systémique, a-t-elle déclaré.

La torture sous quelque forme que ce soit pendant un conflit armé est un crime de guerre en vertu des Conventions de Genève, qu’il s’agisse de prisonniers de guerre ou de civils.

« Cela sert trois objectifs », a déclaré Rachel Denber de Human Rights Watch. « La torture est venue avec des questions pour forcer l’information, mais c’est aussi pour punir et semer la peur. C’est pour envoyer un message effrayant à tout le monde.

AUCUN REFUGE SÛR

Des journalistes de l’AP ont trouvé Kotsar, 26 ans, caché dans un monastère à Izium, ses cheveux blonds soigneusement attachés à la mode orthodoxe et sa barbe bouclée sous son menton. Il n’avait aucun moyen de contacter en toute sécurité ses proches, qui pensaient qu’il était mort.

En mars dernier, après sa première série de tortures, Kotsar s’est enfui vers l’église Pishchanskyi au dôme doré. Les soldats russes étaient partout et nulle part à Izium n’était en sécurité.

Caché au milieu des icônes, Kotsar a écouté le grondement des véhicules blindés russes à l’extérieur et a envisagé le suicide. Il était soldat depuis un peu moins d’un mois et n’avait aucune idée si quelqu’un dans sa petite unité avait survécu à l’assaut russe.

Lorsqu’il sortit de l’église quelques jours plus tard, une patrouille russe le rattrapa. Ils l’ont gardé une semaine. L’idée d’une blague de ses ravisseurs était de se raser les jambes avec un couteau, puis de débattre à haute voix de l’opportunité de trancher entièrement le membre.

“Ils ont pris, je ne sais pas quoi exactement, du fer, peut-être des tiges de verre, et ont brûlé la peau petit à petit”, a-t-il déclaré.

Il ne savait rien qui puisse les aider. Alors ils le libérèrent à nouveau, et de nouveau il chercha refuge chez les moines. Il n’avait nulle part où aller.

À ce moment-là, l’enceinte de l’église et du monastère était devenue un refuge pour environ 100 personnes, dont 40 enfants. Kotsar a adopté une version de la vie monastique, vivant avec les frères en robe noire, les aidant à prendre soin des réfugiés et passant ses heures libres devant les icônes dorées en contemplation.

Entre-temps, Izium se transformait en hub logistique russe. La ville grouillait de troupes et ses réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone étaient coupés. Izium a été effectivement coupé du reste de l’Ukraine.

CRIS DANS LA NUIT

C’est également au printemps que les Russes ont d’abord cherché Mykola Mosyakyn, empruntant les chemins de terre défoncés jusqu’à ce qu’ils atteignent la maison clôturée du soldat ukrainien. Mosyakyn, 38 ans, s’était enrôlé après le début de la guerre, mais pas dans la même unité que Kotsar.

Ils l’ont jeté dans une fosse avec de l’eau stagnante, l’ont menotté et suspendu par les liens jusqu’à ce que sa peau soit engourdie. Ils attendirent en vain qu’il parle, et réessayèrent.

« Ils m’ont battu avec des bâtons. Ils m’ont frappé avec leurs mains, ils m’ont donné des coups de pied, ils m’ont éteint des cigarettes, ils m’ont mis des allumettes », a-t-il raconté. « Ils ont dit : ‘Danse’, mais je n’ai pas dansé. Alors ils m’ont tiré dans les pieds.

Au bout de trois jours, ils l’ont déposé près de l’hôpital avec l’ordre : “Dis-leur que tu as eu un accident.”

Au moins deux autres hommes du quartier de Mosyakyn, un père et son fils qui sont tous deux des civils, ont été emmenés en même temps. Le père parle de ses deux semaines dans la cellule du sous-sol à voix basse, les yeux fixés sur le sol. Son fils adulte refuse d’en parler du tout.

Cette famille, ainsi qu’un autre homme qui a également été torturé dans la cellule du sous-sol sur la rive est d’Izium, ont parlé sous couvert d’anonymat. Ils sont terrifiés à l’idée que les Russes reviennent.

Mosyakyn a de nouveau été capturé par une autre unité russe quelques jours plus tard. Cette fois, il s’est retrouvé à l’école n° 2, soumis à des passages à tabac réguliers avec d’autres Ukrainiens. Des journalistes de l’AP ont trouvé une veste de soldat ukrainien abandonnée dans la même cellule bleue qu’il a décrite en détail. L’école a également servi de base et d’hôpital de campagne pour les soldats russes, et au moins deux civils ukrainiens qui y étaient détenus sont morts.

Mais les soldats ont de nouveau libéré Mosyakyn. À ce jour, il ne sait pas pourquoi.

Il ne comprend pas non plus pourquoi ils l’ont relâché juste pour le reprendre quelques jours plus tard et le traîner dans un garage bondé d’une clinique médicale près de la voie ferrée. Plus d’une douzaine d’autres Ukrainiens ont été emprisonnés avec lui, militaires et civils. Deux garages étaient pour les hommes, un pour les femmes et un plus grand — le seul avec une fenêtre — pour les soldats russes.

Les femmes étaient détenues dans le garage le plus proche des quartiers des soldats. Leurs cris sont venus la nuit, selon Mosyakyn et Kotsar, qui ont tous deux été détenus à la clinique à des moments différents. Les responsables des services de renseignement ukrainiens ont déclaré que les femmes étaient régulièrement violées.

Pour les hommes, la salle 6 était destinée à l’électrocution. La salle 9 était destinée au waterboarding, a déclaré Mosyakyn. Il a décrit comment ils ont couvert son visage avec un sac en tissu et ont versé de l’eau d’une bouilloire sur lui pour imiter la sensation de noyade. Ils ont également branché ses orteils à l’électricité et l’ont électrocuté avec des électrodes sur les oreilles.

C’est ici que Mosyakyn a vu des soldats russes traîner les corps sans vie de deux civils qu’ils avaient torturés à mort, tous deux du quartier de Gonkharovka à Izium.

Kotsar a été emmené à la clinique en juillet et a reçu un traitement légèrement différent, impliquant un masque à gaz de l’ère soviétique et des électrodes sur ses jambes. Des journalistes de l’AP ont également trouvé des masques à gaz dans deux écoles.

Au moment où Kotsar est arrivé, les gens étaient déjà là depuis 12 à 16 jours. Ils lui ont dit que les bras et les jambes étaient cassés et que les gens avaient été emmenés pour être abattus. Il a juré que s’il survivait, il ne se laisserait plus jamais capturer.

Ils l’ont relâché après quelques semaines. Il avait soif de visages familiers et de personnes qui ne lui voulaient aucun mal. Il retourna chez les moines.

« Quand je suis sorti, tout était vert. C’était très, très étrange, car il n’y avait absolument aucune couleur”, a-t-il déclaré. “Tout était merveilleux, si vivant.”

TOMBE PEU PROFONDE

À la mi-août, les corps de trois hommes ont été retrouvés dans une fosse boisée peu profonde à la périphérie de la ville.

Ivan Shabelnyk a quitté la maison avec un ami le 23 mars pour ramasser des pommes de pin afin que la famille puisse allumer le samovar et prendre le thé. Ils ne sont jamais revenus.

Un autre homme emmené avec eux a raconté à contrecœur à la famille de Shabelnyk les tortures qu’ils avaient endurées ensemble, d’abord dans le sous-sol d’une maison voisine, puis à l’école n° 2. Puis il a quitté la ville.

Leurs corps ont été retrouvés à la mi-août, dans les derniers jours de l’occupation, par un homme qui cherchait du bois de chauffage. Il suivit l’odeur de la mort jusqu’à une tombe peu profonde dans la forêt.

Les mains de Shabelnyk ont ​​​​été abattues, ses côtes brisées, son visage méconnaissable. Ils l’ont identifié par la veste qu’il portait, de l’usine céréalière locale où il travaillait. Sa mère en deuil a montré une photo à l’AP.

“Il a gardé cette photo avec lui, de nous ensemble quand il était petit garçon”, a déclaré Ludmila Shabelnyk, en larmes. « Pourquoi ont-ils détruit des gens comme lui ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce arrivé à notre pays ?

Sa sœur, Olha Zaparozhchenko, a marché avec des journalistes dans le cimetière et a regardé sa tombe.

« Ils ont torturé des civils à volonté, comme des brutes », a-t-elle déclaré. “Je n’ai qu’un mot : génocide.”

Le procureur en chef de la région de Kharkiv, Oleksandr Filchakov, a déclaré à l’AP qu’il était trop tôt pour déterminer combien de personnes avaient été torturées à Izium, mais a déclaré que cela se comptait facilement par dizaines.

“Chaque jour, de nombreuses personnes nous appellent avec des informations, des personnes qui se trouvaient dans les territoires occupés”, a-t-il déclaré. “Chaque jour, des proches viennent nous voir et nous disent que leurs amis, leur famille, ont été torturés par des soldats russes.”

NE MANQUE PLUS

Après sa dernière évasion, Kotsar s’est caché dans le monastère pendant plus d’un mois. Sans papiers et sans connexion téléphonique pour prouver son identité, il avait trop peur pour partir.

La famille de Kotsar n’avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Ils l’avaient simplement signalé disparu, comme tant d’autres soldats ukrainiens pris du mauvais côté de la ligne de front.

Il a parlé avec effort aux journalistes de l’AP et, à un moment donné, leur a demandé d’éteindre la caméra pour qu’il puisse se calmer. L’AP a contacté le commissaire aux questions des personnes disparues dans des circonstances spéciales, qui a confirmé le rapport de la personne disparue et son identité au moyen d’une photo au dossier. Puis la propre unité de Kotsar, qui avait laissé Izium en plein désarroi, revint et le traqua.

Kotsar ne sait pas ce qui va suivre. Les autorités ukrainiennes sont toujours en train de récupérer ses papiers d’identité, et sans eux, il ne peut aller nulle part. Il aimerait un traitement psychologique pour faire face au traumatisme de la torture répétée, et pour l’instant il reste avec les moines.

« Sans eux, je n’aurais probablement pas survécu du tout », a-t-il déclaré. “Ils m’ont sauvé.”

Le premier appel de Kotsar a été adressé à la sœur de son meilleur ami – la seule personne de tout son cercle d’êtres chers dont il était certain qu’elle se trouvait en lieu sûr. Il sourit alors que la connexion passait.

« Dis-lui que je suis vivant », dit-il. “Dites-lui que je suis vivant et en un seul morceau.”

Sarah El Deeb a contribué depuis Beyrouth.

Lori Hinnant, Evgeniy Maloletka et Vasilisa Stepanenko, The Associated Press

