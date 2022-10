La Russie a saisi le chef de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon l’Ukraine

Le fournisseur d’énergie nucléaire ukrainien a accusé samedi la Russie d’avoir “enlevé” le chef de la plus grande centrale nucléaire d’Europe, une installation désormais occupée par les troupes russes et située dans une région de l’Ukraine que le président russe Vladimir Poutine a décidé d’annexer illégalement.

Les forces russes ont saisi le directeur général de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, Ihor Murashov, vers 16 heures, heure locale, vendredi, a annoncé la société nucléaire ukrainienne Energoatom. C’était quelques heures seulement après que Poutine, dans une forte escalade de sa guerre, ait signé des traités pour absorber le territoire ukrainien contrôlé par Moscou en Russie.

Energoatom a déclaré que les troupes russes avaient arrêté la voiture de Murashov, lui avaient bandé les yeux et l’avaient ensuite emmené dans un lieu tenu secret.

“Sa détention par [Russia] met en péril la sécurité de l’Ukraine et de la plus grande centrale nucléaire d’Europe”, a déclaré le président d’Energoatom, Petro Kotin.

Pris entre deux feux

Kotin a exigé que la Russie libère immédiatement Murashov.

La Russie n’a pas immédiatement reconnu avoir saisi le directeur de l’usine. L’Agence internationale de l’énergie atomique, qui a du personnel à l’usine, n’a pas immédiatement reconnu l’affirmation d’Energoatom concernant la capture de Murashov.

L’usine de Zaporizhzhia a été prise à plusieurs reprises entre les feux croisés de la guerre en Ukraine. Des techniciens ukrainiens ont continué à l’exploiter après que les troupes russes se soient emparées de la centrale électrique. Le dernier réacteur de l’usine a été arrêté en septembre au milieu des bombardements en cours près de l’installation.

Le président russe Vladimir Poutine assiste à une cérémonie à Moscou vendredi pour déclarer l’annexion de quatre régions de l’Ukraine, dont Zaporizhzhia. (Grigory Sysoyev/Spoutnik/Reuters)

Vendredi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la guerre en Ukraine se trouvait à “un moment charnière”. Il a qualifié la décision de Poutine de s’emparer de plus de territoire – la Russie revendique désormais la souveraineté sur 15% de l’Ukraine – “la plus grande tentative d’annexion de territoire européen par la force depuis la Seconde Guerre mondiale”.

Ailleurs en Ukraine, cependant, une contre-offensive ukrainienne qui le mois dernier a embarrassé le Kremlin en libérant une région frontalière avec la Russie était sur le point de reprendre plus de terrain, selon des analystes militaires.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion basé à Washington, a déclaré que l’Ukraine reprendrait probablement une autre ville clé occupée par la Russie dans l’est du pays dans les prochains jours. Les forces ukrainiennes ont déjà encerclé la ville de Lyman, à quelque 160 kilomètres au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine.

Les forces russes se seraient retirées de Lyman

Citant des informations russes, l’institut a déclaré qu’il semblait que les forces russes se retiraient de Lyman, une ville de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Ces rapports correspondent à des vidéos en ligne montrant prétendument des forces russes reculant alors qu’un soldat ukrainien a déclaré avoir atteint la périphérie de Lyman.

L’armée ukrainienne n’a pas encore affirmé avoir pris Lyman, et les forces soutenues par la Russie ont affirmé qu’elles envoyaient davantage de troupes dans la région.

L’Ukraine réalise également des gains “incrémentiels” autour de Kupiansk et de la rive est de la rivière Oskil, qui est devenue une ligne de front clé depuis que la contre-offensive ukrainienne a repris le contrôle de la région de Kharkiv en septembre.

L’armée ukrainienne a affirmé samedi que la Russie aurait besoin de déployer des cadets avant qu’ils ne terminent leur formation en raison d’un manque de main-d’œuvre pendant la guerre. Poutine a ordonné la semaine dernière une mobilisation massive de réservistes de l’armée russe pour compléter ses troupes en Ukraine, et des milliers d’hommes ont fui le pays pour éviter l’appel.

L’état-major de l’armée ukrainienne a déclaré que des cadets de l’école militaire de Tyumen et de l’école aéroportée de Riazan seraient envoyés pour participer à la mobilisation de la Russie. Il n’a fourni aucun détail sur la manière dont il a recueilli les informations, bien que Kyiv ait intercepté électroniquement les appels téléphoniques des soldats russes au milieu du conflit.

Dans un briefing quotidien des services de renseignement, le ministère britannique de la Défense a mis en lumière une attaque vendredi dans la ville de Zaporizhzhia qui a tué 30 personnes et en a blessé 88 autres.

Manque de munitions

L’armée britannique a déclaré que les Russes avaient “presque certainement” frappé un convoi humanitaire là-bas avec des missiles anti-aériens S-300. La Russie utilise de plus en plus des missiles anti-aériens pour mener des attaques au sol, probablement en raison d’un manque de munitions, ont déclaré samedi les Britanniques.

“Le stock russe de tels missiles est très probablement limité et constitue une ressource de grande valeur conçue pour abattre des avions modernes et des missiles entrants, plutôt que pour une utilisation contre des cibles au sol”, ont déclaré les Britanniques. “Son utilisation dans le rôle d’attaque au sol a presque certainement été motivée par des pénuries globales de munitions, en particulier des missiles de précision à plus longue portée.”

Le briefing britannique a noté que l’attaque avait eu lieu alors que Poutine se préparait à signer les traités d’annexion.

“La Russie dépense des moyens militaires stratégiquement précieux pour tenter d’obtenir un avantage tactique et, ce faisant, tue des civils qu’elle prétend désormais être ses propres citoyens”, a-t-il déclaré.