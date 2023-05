La Russie a recours à d’énormes bombes de l’ère soviétique alors que les défenses aériennes ukrainiennes sont à la hauteur des missiles et des drones

L’armée russe a eu recours au largage de bombes massives de l’ère soviétique dans le but de contourner les défenses aériennes ukrainiennes qui se sont avérées plus qu’un match pour les missiles et les drones à longue portée.

Les enquêteurs ukrainiens ont trouvé de plus en plus d’exemples de Russie larguant des bombes plus anciennes, certaines d’environ 1 100 livres. Les explosifs de faible technologie contournent facilement les défenses aériennes modernes comme les systèmes de missiles Patriot fabriqués aux États-Unis qui sont conçus pour contrer les missiles et les drones à longue portée.

Les bombes russes, ressuscitées des réserves de munitions de l’époque de la guerre froide, présentent deux avantages majeurs par rapport aux missiles en ce sens qu’elles n’ont pas de système de propulsion pour les défenses aériennes à suivre et qu’elles restent en l’air pendant à peine une minute.

« C’est l’évolution de la guerre aérienne », a déclaré le lieutenant-colonel de l’armée de l’air ukrainienne Denys Smazhnyi au New York Times. « Ils ont d’abord essayé des missiles de croisière, et nous les avons abattus. Puis ils ont essayé des drones, et nous les avons abattus. Ils cherchent constamment une solution pour nous frapper, et nous en cherchons une pour les intercepter. »

« C’est une évolution, des contre-mesures, une évolution, des contre-mesures. C’est un processus continu, malheureusement », a-t-il ajouté.

Les forces russes sont même allées jusqu’à moderniser de grosses bombes avec des ailes et des systèmes de navigation pour étendre à la fois leur portée et leur létalité, auraient déclaré des responsables américains au Times.

Sans aucun moyen de contrer les bombes elles-mêmes, les forces ukrainiennes doivent cibler les avions qui les larguent, un défi de taille pour une force aérienne nationale avec des avions bien plus anciens que les avions modernes russes.

« Essayer d’intercepter ces bombes n’est pas efficace, ce n’est même pas rationnel », a déclaré au journal un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne. « Le seul moyen de sortir de cette situation et le seul moyen de l’arrêter est d’attaquer les avions qui lancent ces bombes. »

Les bombes rudimentaires ont contribué aux appels de l’Ukraine aux États-Unis et à d’autres alliés occidentaux pour qu’ils fournissent des avions de combat F-16. Ils disent que l’avion leur permettrait de garder leur espace aérien dégagé tout en maintenant la défense contre les attaques à longue portée.

L’administration du président Biden a dévoilé un plan pour former des pilotes ukrainiens sur le F-16, un chasseur de 4e génération, dans un avenir proche. Le programme fait partie d’un effort international plus large visant à fournir à l’Ukraine les F-16 qu’elle a demandés.

Biden avait longtemps résisté à fournir l’avion de haute technologie, craignant que cela ne conduise la Russie à aggraver le conflit. Certains ont également fait valoir que l’engin pourrait être utilisé pour des opérations offensives, alors que les États-Unis ont cherché à fournir à l’Ukraine uniquement des capacités défensives.