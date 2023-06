La Russie a réagi rapidement pour étouffer les nouvelles de la rébellion, Wagner

Les autorités russes ont bloqué l’accès aux principales sources d’information et aux informations du groupe de mercenaires Wagner alors qu’il se dirigeait vers Moscou samedi, ajoutant à la confusion alors que les rumeurs et la désinformation sur les événements se multipliaient.

L’agrégateur de nouvelles Google News a été bloqué à partir de vendredi soir par Rostelecom, le plus grand fournisseur numérique de Russie, ainsi qu’au moins quatre autres grands fournisseurs de services Internet, selon le groupe à but non lucratif NetBlocks, qui surveille la censure sur Internet. Google News n’était disponible qu’environ la moitié du temps sur le service téléphonique de la ville de Moscou, MegaFon, a déclaré NetBlocks.