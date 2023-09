La Russie a probablement proposé à la Corée du Nord de participer à des exercices navals à trois avec la Chine, selon la Corée du Sud.

La principale agence de renseignement sud-coréenne a déclaré le 4 septembre 2023 que la Corée du Nord avait probablement été invitée par la Russie à participer à des exercices navals à trois en Chine.

Kim Jong Un, le dirigeant nord-coréen, a invité le ministre russe de la Défense à un grand défilé militaire à Pyongyang.

Le président Vladimir Poutine a sollicité le soutien d’autres pays dans la guerre contre l’Ukraine.

La Russie a probablement proposé que la Corée du Nord participe à des exercices navals à trois avec la Chine, selon un député qui a assisté lundi à une réunion d’information à huis clos avec le directeur de la principale agence d’espionnage sud-coréenne.

Ce briefing a eu lieu quelques jours après que l’ambassadeur de Russie en Corée du Nord, Alexander Matsegora, a déclaré aux médias russes qu’inclure la Corée du Nord dans les exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine « semblait approprié ». Matsegora a ajouté que c’était son propre point de vue et qu’il n’était au courant d’aucun préparatif, selon l’agence de presse russe Tass.

Selon le législateur Yoo Sang-bum, lorsque le directeur du Service national de renseignement sud-coréen, Kim Kyou-hyun, a été interrogé sur la possibilité de tels exercices, il a déclaré que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgu, avait probablement proposé d’organiser des exercices navals trilatéraux avec la Corée du Nord et la Chine lors de sa rencontre avec la Corée du Nord. dirigeant Kim Jong Un en juillet.

L’accord sur les armes entre la Corée du Nord et la Russie « avance activement », déclare le Conseil national de sécurité

Kim Jong Un a invité Shoigu à un important défilé militaire à Pyongyang en juillet tout en s’engageant à élargir la coopération militaire avec Moscou, ce qui, selon les responsables américains, pourrait impliquer des fournitures nord-coréennes d’artillerie et d’autres munitions alors que le président russe Vladimir Poutine sollicite le soutien d’autres pays. sa guerre contre l’Ukraine. La semaine dernière, la Maison Blanche a déclaré que Kim et Poutine avaient échangé des lettres alors que Moscou se tournait vers Pyongyang pour obtenir davantage de munitions.

Alors que les tensions nucléaires s’accentuent avec Washington, Séoul et Tokyo, Kim Jong Un tente de renforcer la visibilité de ses partenariats avec Moscou et Pékin alors qu’il cherche à briser son isolement diplomatique et à faire en sorte que Pyongyang fasse partie d’un front uni contre les États-Unis. États.

LA CORÉE DU NORD SIMULE UNE ATTAQUE NUCLÉAIRE MASSIVE DE « TERRE BRÛLÉE » CONTRE LA CORÉE DU SUD, COMPRENANT LA CONQUÊTE DE RIVAL

La diplomatie entre Pyongyang et Washington est au point mort depuis 2019 en raison de désaccords sur les sanctions paralysantes menées par les États-Unis contre la Corée du Nord et les mesures hésitantes du Nord pour mettre un terme à son programme d’armes nucléaires et de missiles.

Lors du briefing, le directeur du service, Kim Kyou-hyun, a également déclaré que les récentes activités d’essais de la Corée du Nord suggèrent que ses avions de guerre étaient fortement dépendants de ses systèmes nucléaires tactiques, dans la mesure où ses objectifs sont d’obtenir une victoire rapide sur le Sud si la guerre éclate, car autrement cela serait mauvais. Des militaires équipés auraient du mal à gérer une guerre prolongée, selon le législateur Yoo.

Kim a profité de l’attention internationale accordée à la guerre de la Russie contre l’Ukraine pour intensifier ses démonstrations d’armes, qui ont inclus plus de 100 lancements de missiles depuis le début de 2022. La série d’essais de Kim a été ponctuée de menaces verbales d’attaques nucléaires préventives contre la Corée du Sud. et d’autres rivaux si le Nord perçoit son leadership comme menacé.