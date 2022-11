La Russie a probablement déployé des unités destinées à tirer sur ses propres soldats en retraite, selon les renseignements britanniques

Des réservistes russes appelés dans son projet militaire, vus dans la région de Rostov en Russie le 31 octobre 2022, avant d’être déployés en Ukraine. (Reuters/Sergey Pivovarov)

La Russie utilise probablement des “unités de blocage” pour menacer de tirer sur les soldats en retraite, ont déclaré les renseignements britanniques.

Un briefing du renseignement britannique a attribué cette décision à “un moral bas et une réticence à se battre”.

Il a ajouté que les généraux russes voulaient probablement que les soldats défendent les positions en Ukraine “jusqu’à la mort”.

L’armée russe déploie probablement des unités dans le seul but de menacer de tirer sur des soldats surpris en train de battre en retraite en Ukraine, Le ministère britannique de la Défense a déclaré le vendredi.

Dans une mise à jour du renseignement, le ministère a déclaré qu'”en raison du moral bas et de la réticence à se battre, les forces russes ont probablement commencé à déployer des ‘troupes de barrière’ ou des ‘unités de blocage'”.

“Ces unités menacent de tirer sur leurs propres soldats en retraite afin de contraindre les offensives et ont été utilisées dans des conflits précédents par les forces russes”, a-t-il ajouté.

Le ministère a également déclaré que les généraux russes ont probablement dit à leurs commandants d’utiliser des armes contre les déserteurs, notamment en autorisant peut-être à tirer pour tuer après qu’un avertissement ait été donné.

Une série de rapports et de mises à jour des services de renseignement occidentaux ont souligné le moral bas de l’armée russe, alors qu’elle poursuit sa guerre en Ukraine, et en particulier depuis que l’Ukraine a commencé à reconquérir du territoire et à repousser les forces russes en septembre.

Le ministère de la Défense a déclaré que la tactique consistant à tirer sur les déserteurs “atteste probablement de la mauvaise qualité, du moral bas et de l’indiscipline des forces russes”.

“Les généraux voulaient aussi probablement maintenir des positions défensives jusqu’à la mort.”

L’armée russe s’est retirée de l’Ukraine dans certaines régions du pays, y compris la ville de Lyman, dans la région orientale de Donetsk. Il y a également eu des cas de troupes russes refusant des ordres, conduisant à des “affrontements armés entre des officiers et leurs troupes”. le ministère britannique de la Défense a déclaré en juin, comme l’a fait OTAN.

L’Ukraine a intercepté plusieurs conversations des troupes russes dans lesquelles elles déplorent la guerre, se plaignent de leurs conditions, maudire le leadership russe et disent même qu’ils envie de se blesser pour qu’ils puissent rentrer chez eux.

De nombreux jeunes hommes en Russie ont également A quitté le pays dans le but d’éviter d’être appelé au combat.

Le président russe Vladimir Poutine est intervenu activement pour empêcher ses troupes de battre en retraite. Le New York Times rapportait en septembre que Poutine cherchait désespérément à garder le contrôle de la ville de Kherson, où l’Ukraine s’approche maintenant, et a rejeté une demande de l’armée de se retirer de la ville.

La Russie a également augmenté la peine pour les déserteurs. En septembre, la Douma d’État passé un projet de loi augmentant la peine de prison pour les soldats qui désertent leur unité de 5 ans à 10 ans. Poutine a signé un décret autorisant l’application de la peine.