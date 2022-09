NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Russie a déployé des drones de fabrication iranienne pour la première fois cette semaine, selon les rapports des services de renseignement britanniques.

“La Russie s’approvisionne presque certainement de plus en plus en armes auprès d’autres États fortement sanctionnés comme l’Iran et la Corée du Nord alors que ses propres stocks diminuent”, a écrit mercredi le ministère britannique de la Défense dans une mise à jour du renseignement.

Un responsable américain a déclaré la semaine dernière que la Russie s’était tournée vers la Corée du Nord pour acheter du matériel militaire, notamment des obus d’artillerie et des roquettes. L’administration Biden avait signalé en août que la Russie avait reçu des drones iraniens mais avait rencontré des problèmes techniques en essayant de les déployer.

Le ministère britannique de la Défense, citant des responsables ukrainiens, a déclaré que la Russie avait désormais “très probablement” déployé les drones iraniens en Ukraine, nommant spécifiquement le drone Shahed-136, que les responsables ukrainiens ont affirmé avoir abattu.

LA CHINE DIT QU’ELLE TRAVAILLERA AVEC LA RUSSIE POUR CRÉER UN NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL

“La perte d’un Shahed-136 près des lignes de front suggère qu’il existe une possibilité réaliste que la Russie tente d’utiliser le système pour mener des frappes tactiques plutôt que contre des cibles plus stratégiques plus loin sur le territoire ukrainien”, indique le rapport.

Le rapport note en outre que des drones similaires sont apparus dans des attaques au Moyen-Orient, y compris une attaque contre le pétrolier MT Mercer Street l’année dernière. Deux personnes sont mortes dans l’attaque, qui s’est produite près de la côte d’Oman.

LA GUERRE EN UKRAINE ATTEINT UN « TOURNANT MAJEUR » : UN ANCIEN SPÉCIALISTE DU RENSEIGNEMENT MILITAIRE

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier du renseignement de la DIA, a déclaré à Fox News Digital que la coopération de la Russie avec des nations voyous pose « un risque sérieux » car elle renforce davantage les liens entre ces nations voyous et fournit l’Iran et la Corée du Nord. un test sur le champ de bataille de leurs armes contre le matériel militaire de l’OTAN et des États-Unis.

“Avec la Russie possédant le plus grand arsenal nucléaire du monde et un vaste savoir-faire que Moscou, cette coalition émergente – même si ce n’est pas une véritable alliance de type OTAN – pourrait avoir des effets déstabilisateurs sur la patrie et dans le monde”, a déclaré Koffler.

US INTEL MONTRE QUE LA RUSSIE A PAYÉ 300 M$ POUR INFLUENCER LES PARTIS POLITIQUES ÉTRANGERS

“Cette tendance émergente a des implications profondes car l’Iran et la Corée du Nord sont parmi les adversaires américains les plus dangereux, agressifs et téméraires”, a-t-elle ajouté. “Tant l’Iran que la Corée du Nord poursuivent des programmes nucléaires, cherchant à cibler les États-Unis et nos alliés. Ils lancent également régulièrement des cyberattaques sur les réseaux américains.”

La Russie pourra également prolonger le conflit en Ukraine, prolongeant l’attrition et privant potentiellement les alliés américains et européens de leurs propres stocks d’armes. Les sous-traitants de la défense ont averti en mai que le maintien de l’effort de guerre de l’Ukraine épuisait les stocks d’armes dont disposaient les États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un responsable du Pentagone, qui est resté anonyme, a déclaré en août au Wall Street Journal en août que certains les approvisionnements en munitions ont atteint “un niveau inconfortablement bas” niveaux.