La Russie a pris la Crimée à l’Ukraine en 2014. Aujourd’hui, Kyiv riposte

Lorsque la Russie a envahi et annexé la Crimée en 2014, peu a été fait pour l’arrêter ou aider activement l’Ukraine à récupérer son territoire, un point saillant compte tenu de l’invasion à grande échelle de son voisin par la Russie qui a commencé plus tôt cette année.

“Il est tout à fait évident que la Crimée est en train de passer d’une région sûre à une région dangereuse, et c’est une conséquence directe du fait que la guerre s’éternise”, a déclaré Andrei Kolesnikov, chercheur principal et président du Carnegie Endowment for International Peace. , a déclaré à CNBC mercredi, ajoutant qu’il s’agissait “d’une autre erreur de calcul stratégique de Poutine”.

Andriy Yermak, un haut responsable ukrainien et conseiller du président Volodymyr Zelenskyy, a déclaré avec ironie sur Twitter mardi que le dernier incident faisait partie de la « démilitarisation » du territoire ukrainien occupé par la Russie et que « la Crimée est l’Ukraine ». Un autre responsable et conseiller ukrainien, Mykhailo Podolyak, a fait écho à ce sentiment, affirmant que les incidents étaient une “démilitarisation en action”.

Le ministère russe de la Défense a déclaré plus tard que les incidents étaient “le résultat d’un sabotage”, mais a donné peu d’autres détails sur la cause. L’Ukraine, quant à elle, n’a pas ouvertement reconnu être responsable des explosions, mais plusieurs responsables ont laissé entendre que Kyiv aurait pu être impliqué dans les incidents.

“ Les lignes d’approvisionnement russes de Crimée soutiennent directement les forces russes en Ukraine continentale, y compris celles de l’ouest de l’oblast de Kherson [province]. Le ciblage par l’Ukraine des lignes terrestres de communication et des ressources logistiques et de soutien russes en Crimée est conforme à l’effort de contre-offensive ukrainien qui a également ciblé des ponts sur le fleuve Dnipro et des éléments de soutien logistique russes dans l’oblast de Kherson occupé », ont-ils déclaré.

Kherson a été la première ville à tomber aux mains des Russes après le début de l’invasion non provoquée le 24 février. Mais l’Ukraine a lancé une contre-offensive pour reprendre la ville, attaquant des ponts dans et autour de la région ces dernières semaines dans le but de perturber les routes d’approvisionnement russes vers ses troupes.

Encore une fois, l’Ukraine n’a ni confirmé ni nié la responsabilité de cette attaque, et de plusieurs autres qui ont eu lieu ces dernières semaines, mais les analystes disent qu’elles font partie d’une contre-offensive lancée dans le sud de l’Ukraine au cours de l’été, avec l’aide d’armes fournies par l’Occident. , pour regagner des territoires perdus comme la Crimée et Kherson juste au nord sur le continent.

“Chaque jour et chaque nuit, nous voyons de nouveaux rapports d’explosions sur un territoire temporairement pris par les occupants. Et je demande maintenant à tous nos gens en Crimée, dans d’autres régions du sud de l’Ukraine, dans les zones occupées du Donbass et de la région de Kharkiv être très prudent” Zelenskyy a déclaré sur l’application de messagerie Telegram lors d’une allocution en soirée.

Tout porte à croire que des actes de “sabotage” ou de résistance et de contre-attaque, comme pourrait l’appeler l’Ukraine, vont se poursuivre, et la fréquence croissante de tels événements devrait inquiéter la Russie, qui possède plusieurs bases militaires en Crimée et utilise Sébastopol comme quartier général de sa flotte de la mer Noire.

Une femme passe devant d’immenses pancartes portant des images du président russe Vladimir Poutine et lisant “La Russie ne déclenche pas les guerres, elle les met fin” et “Nous viserons la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine” dans le centre-ville de Simferopol, en Crimée, en mars 4, 2022.

Pour sa part, la Russie a insisté sur le fait que l’annexion de la Crimée était un acte de “réunification” et qu’elle y protégeait les citoyens de souche russe. En Crimée, ainsi que dans les régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine, la Russie a également poursuivi une politique de « russification » agressive, distribuant des passeports russes aux habitants, supprimant la langue et la culture ukrainiennes et introduisant le rouble, pour nommer quelques mesures.

Les États-Unis, l’Europe et leurs alliés ont imposé des sanctions à la Russie pour son invasion et le pays a été évincé du Groupe des Huit de l’époque (aujourd’hui le G-7). Mais, sans doute, peu de choses ont été faites par la communauté internationale pour reprendre la Crimée à l’Ukraine, un pays en pleine mutation politique à l’époque, et la Russie s’est adaptée aux sanctions.

La Russie a d’abord nié toute implication dans l’invasion de la Crimée en mars 2014 avec ce que les habitants appelaient des “petits hommes verts” – essentiellement des soldats russes en uniformes verts banalisés mais qui portaient des armes russes et qui parlaient avec des accents russes. Le président Vladimir Poutine a insisté sur le fait qu’il s’agissait de “groupes d’autodéfense” locaux, bien qu’un mois plus tard, il ait confirmé que l’armée russe avait été déployée en Crimée pour, comme il l’a dit, soutenir les “forces de défense de la Crimée”.

Moscou a également développé son emprise militaire sur la région avec des bases maritimes et aériennes, et a dépensé des milliards de roubles pour cimenter les liens avec la Russie continentale avec des projets d’infrastructure tels que le pont de Crimée de 12 milles (également connu sous le nom de “pont de Kertch” comme il traverse le détroit de Kertch) dont la construction a coûté 3,7 milliards de dollars et qui a ouvert ses portes en 2018.

Avec le recul, l’absence d’une réponse unifiée et forte contre la Russie, et son soutien ultérieur aux séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine, lui ont permis de se positionner pour la récente invasion à grande échelle.

Dans ce contexte, la fréquence croissante d’incidents comme ceux de mardi devrait perturber la Russie, selon le ministère britannique de la Défense.

“Djankoi et Gvardeyskoïe [where the incidents took place Tuesday] abritent deux des plus importants aérodromes militaires russes en Crimée. Djankoi est également un carrefour routier et ferroviaire clé qui joue un rôle important dans l’approvisionnement des opérations russes dans le sud de l’Ukraine”, a noté le ministère.

“La cause de ces incidents et l’étendue des dégâts ne sont pas encore claires, mais les commandants russes seront très probablement de plus en plus préoccupés par la détérioration apparente de la sécurité en Crimée, qui sert de base arrière pour l’occupation.”