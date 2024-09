La Russie a placé la Première ministre estonienne Kaja Kallas sur la liste des personnes recherchées – POLITICO

Les dirigeants de l’UE, dont le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et Le président du Conseil de l’UE, Charles Michel, a également utilisé le site de se précipiter à sa défense.

« La décision de Poutine est une nouvelle preuve de votre courage et du leadership de l’Estonie dans la défense de la démocratie et de la liberté », a écrit Sánchezajoutant : « Le peuple espagnol et l’Europe vous soutiennent. »

Kallas est un critique féroce de la Russie concernant son invasion de l’Ukraine et a exhorté les pays de l’UE à continuer de soutenir Kiev « pour envoyer un message à la Russie selon lequel elle ne peut pas gagner, et ils ne peuvent pas non plus faire plier la volonté des Ukrainiens ».

En 2022, le gouvernement estonien a décidé de retirer les monuments de guerre datant de l’époque soviétique dans la ville de Narva, à l’est du pays.

Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a écrit Sur sa chaîne Telegram, elle a déclaré que les Estoniens avaient été ajoutés à la liste « pour crimes contre la mémoire de ceux qui ont libéré le monde du nazisme et du fascisme », ajoutant : « Il faut rendre des comptes ! Et ce n’est que le début. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi aux journalistes lors d’une conférence téléphonique : « Ce sont des gens qui sont responsables de décisions qui constituent essentiellement une profanation de la mémoire historique. Ce sont des gens qui entreprennent des actions hostiles à la fois contre la mémoire historique et contre notre pays. »