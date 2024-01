La Russie a peur de déployer des avions clés après la perte embarrassante de deux avions, selon des experts

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un Beriev A-50 russe. AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Piscine, Dossier

L’Ukraine a déclaré avoir frappé deux avions russes de grande valeur au cours du week-end.

Les avions semblaient s’être particulièrement rapprochés des combats, permettant à l’Ukraine de les frapper, a déclaré un expert.

La Russie sera désormais beaucoup plus prudente quant à la manière et à l’endroit où elle utilisera ses restes, prédisent les experts.

La perte par la Russie de deux précieux avions va perturber son armée de l’air et la rendre encore plus conservatrice, a déclaré un expert à Business Insider.

L’Ukraine a déclaré avoir endommagé dimanche deux avions de commandement russes – un avion d’alerte radar russe A-50 et un poste de commandement aéroporté Ilyushin Il-22 –, touchant les avions avec ses systèmes de défense aérienne.

Selon Rajan Manon, expert de la Russie et de l’Ukraine et directeur du groupe de réflexion américain Defence Priorities, l’avion semblait se rapprocher inhabituellement des lignes de front.

Il a déclaré que leur sort inciterait la Russie à se méfier encore davantage de la manière dont elle utiliserait ceux qui restent.

“Cela va certainement les rendre plus nerveux”, a déclaré Manon à BI. “Ils vont être beaucoup plus prudents quant à la manière et à l’endroit où ils les utilisent. Cela ne fait aucun doute.”

Une photo qui prétend montrer l’aile d’un avion russe Il-22 partagé par le militaire russe pro-guerre Fighterbomber. Télégramme/Chasseurbombardier

Gustav Gressel, expert en défense antimissile au Conseil européen des relations étrangères, a déclaré que la Russie penserait qu'”une fois que l’Ukraine aura tiré sur un actif d’une telle valeur si loin du front, vous ne risquerez plus d’en utiliser un autre”.

Il a ajouté que l’on pouvait déjà observer que la Russie éloignait les A-50 de la ligne de contrôle.

Le ministère britannique de la Défense dit Mercredi, la Russie sera probablement « désormais obligée de reconsidérer la limitation des zones opérationnelles de ses avions ».

La Russie ne possède que quelques exemplaires de chaque avion : c’était estimé avoir huit A-50 et 30 Il-22 avant cette dernière attaque.

Les dernières pertes surviennent après que l’Ukraine a abattu cinq avions russes en décembre. Considérant ces pertes ensemble, Manon a déclaré : « Pour l’armée de l’air russe, c’est plutôt embarrassant. »

“Vous avez ces deux épisodes qui se succèdent rapidement : vous perdez cinq avions de combat, et maintenant vous perdez deux de ces avions”, a-t-il ajouté.

La Russie avait déjà perdu un exemplaire de chaque avion depuis le lancement de son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

L’année dernière, un L’Ilyushin Il-22M a été abattu par le mercenaire russe Wagner Group lors de sa courte rébellion, et des militants de l’opposition en Biélorussie ont affirmé avoir détruit un A-50 russe près de Minsk.

Compte tenu de l’offre limitée, les derniers développements constituent “une perte assez importante” pour la Russie, a déclaré Manon, ajoutant que ces avions constituent une ressource clé pour la Russie.

Un avion russe d’alerte et de contrôle A-50. Sefa Karacan/Agence Anadolu via Getty Images

Les A-50 russes peuvent servir de centre de commandement et de contrôle mobile pour diriger les frappes aériennes et les attaques, et sont capables de localiser les avions ennemis sur de longues distances.

Les A-50 auraient coût plus de 300 millions de dollars chacun.

L’Ilyushin Il-22 est un avion de mission spéciale utilisé pour le commandement et le contrôle aéroportés.

L’Il-22 “surveille le champ de bataille, récupère des informations, les récupère et les transmet aux commandants distants”, a déclaré Manon. “C’est important car le système russe, contrairement aux armées de l’OTAN, est très centralisé. Les directives sont donc données d’en haut aux unités opérant sur le champ de bataille.”

La Russie a généralement gardé ses avions loin des combats en Ukraine, craignant des fusillades.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne s’est vanté que la Russie a payé le prix de son approche trop proche des combats.

La raison pour laquelle ces avions étaient si proches du front n’est pas claire : ils essayaient peut-être d’échapper au brouillage ou avaient une autre raison stratégique.

Quoi qu’il en soit, Manon a déclaré que l’attaque réussie était « extrêmement impressionnante ».

L’Ukraine n’a pas précisé quel équipement elle avait utilisé, et une autre théorie veut que les propres armes russes aient effectivement détruit les avions.

La Russie n’a pas confirmé les pertes, même si certains blogueurs russes pro-guerre ont affirmé que les avions avaient été détruits.

Manon a décrit les dernières nouvelles comme un « grand coup de pouce psychologique » pour l’Ukraine, d’autant plus que l’aide continue de ses alliés pourrait être mise en doute.

L’Ukraine affirme avoir besoin de davantage d’équipements de défense aérienne, tandis que la Russie tente d’éroder ses stocks pour ouvrir la voie à des attaques sans obstacle.