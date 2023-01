La Russie a perdu plus de troupes dans la guerre en Ukraine que les États-Unis dans la Première Guerre mondiale : rapport

Cela fait près de 11 mois que la Russie a lancé son opération militaire contre l’Ukraine. Il y a eu des pertes de vie inimaginables, des personnes ont fui leurs maisons, des animaux de compagnie ont été tués et des infrastructures ont été détruites. Maintenant, l’Ukraine a affirmé que la Russie avait perdu près de 1 17 000 soldats depuis le début de l’invasion à grande échelle en février 2022. Si cela s’avère vrai, cela signifiera que la Russie a perdu plus de troupes que les États-Unis dans le première guerre mondiale, rapporte Newsweek.

Selon les chiffres les plus récents publiés par les forces armées ukrainiennes mardi, 1 16 950 soldats ennemis ont été « éliminés » depuis le 24 février. Cependant, NDTV n’est pas en mesure de vérifier de manière indépendante cette affirmation.

Le ministère ukrainien des Affaires étrangères s’est rendu sur Twitter pour partager ces statistiques. Ils ont écrit : “328 jours de guerre à grande échelle de la Russie contre l’#Ukraine. Informations sur l’invasion de la #Russie. Pertes des forces armées de la #Russie en Ukraine, le 17 janvier.”

3️⃣2️⃣8️⃣ jours de guerre à grande échelle de la Russie #Ukraine. Des informations sur #Russe invasion.

Pertes de #Russiedes forces armées en Ukraine, le 17 janvier pic.twitter.com/j5IfLxLW8r — MFA d’Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 17 janvier 2023

Le ministère ajoute également que 3 121 chars et 4 877 véhicules et réservoirs de carburant, 2 104 systèmes d’artillerie appartenant à la Russie ont également été détruits lors de l’attaque à grande échelle.

Au total, 1 16 516 Américains ont perdu la vie pendant la Première Guerre mondiale, dont 53 402 sont morts au combat et les 63 114 restants ont succombé à des causes non liées au combat, principalement la grippe, alors qu’ils servaient en Europe, selon Newsweek. Les pertes russes avaient maintenant dépassé le nombre d’Américains tués pendant la guerre de Corée (1950-19953) qui s’élevait à 36 516. Il est à noter que 58 220 Américains ont été tués dans la guerre du Vietnam qui a eu lieu de 1955 à 1975.

Selon les rapports ukrainiens, les pertes russes sont largement supérieures à celles de l’invasion et de l’occupation de l’Afghanistan par l’Union soviétique en 1979, des deux guerres tchétchènes des années 1990 et 2000, de la guerre russo-géorgienne de 2008 et de la participation de Moscou à la guerre civile syrienne. c’est noté.

Moins de 6 000 morts parmi les soldats ont été officiellement signalés par la Russie pendant la guerre, qui approche actuellement d’un an, a ajouté Newsweek.